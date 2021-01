"Vamos a ir por más": RD anuncia que el Frente Amplio iniciará búsqueda de su candidato presidencial

Tras las declaraciones con las que el senador Juan Ignacio Latorre (RD) se mostró disponible para aventurarse en una candidatura presidencial, el Frente Amplio comenzó oficialmente su búsqueda interna para elegir al que mejor los represente.

Al menos así lo manifestó la diputada y presidenta de RN, Catalina Pérez, quien indicó que "en Revolución Democrática y el Frente Amplio vamos a iniciar un proceso de debate para abordar colectivamente la presidencial".

Asimismo, recordó que "el Frente Amplio decidió llevar una candidatura y nuestra gente ya se ha manifestado a disposición de este desafío, vamos a tomar colectivamente una definición, tenemos alternativas y buenos liderazgos que representan muy bien las ideas transformadoras que tenemos para Chile.

"La política en la medida de lo posible quedó obsoleta, por eso vamos a ir por más, tenemos la convicción de que se puede vivir mejor", sentenció la parlamentaria.

La opción de Latorre y el Frente Amplio

En entrevista con La Tercera, el parlamentario señaló que "muy sinceramente, no tenía en mis planes este escenario, estaba más bien en el 'plan Bea' y que estuviera nuevamente disponible para que sea nuestra candidata presidencial. Yo he dicho que, sin desearlo o que sea una cosa de interés personal, si mi nombre genera consenso en RD, estoy disponible para la presidencial".

En ese sentido, manifestó que "no hay que negarse a una cuestión tan relevante, con responsabilidad histórica del momento que estamos viviendo en el país, uno no podría negarse ante algo así. Pero insisto, no es algo buscado ni deseado".