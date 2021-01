Maite Orsini le responde con todo contra Florcita Alarcón: "No puede seguir siendo parlamentario"

La diputada Maite Orsini no aguantó más a su colega Florcita Alarcón. Más conocido como Florcita Motuda, el congresista aseguró que las denuncias de violación en su contra son producto de una "operación de la bancada feminista con conductas terroristas", lo que desató la furia de la parlamentaria de RD.

Orsini señaló que lo que está haciendo "no es nada nuevo, es trasladar la responsabilidad a la víctima, a su entorno o a cualquier otro que no sea él mismo" y agregó que "no puede seguir siendo parlamentario".

"No saben la rabia que me da": Denisse Malebrán en picada contra Florcita Motuda por dichos en matinal La cantante de Saiko se refirió a una acusación de un abuso en la SCD, la que el diputado calificó como cómplice por no hacer la denuncia.

Para la parlamentaria "alguien con este tipo de actitudes, que difunde fotos íntimas sin consentimiento, que es un tema que justamente estamos legislando, pero que además tiene una denuncia por violación, simplemente no puede seguir siendo parlamentario".

"Lamentablemente nuestra institucionalidad impide que desde la Cámara se impongan sanciones que estén a la altura de las gravísimas acusaciones en su contra. Y sin perjuicio de que la Fiscalía está investigando los hechos que son constitutivos de delito, como Corporación sólo podemos establecer una sanción que es pecuniaria y es del 15% de la dieta ($1.005.000), lo que realmente parece un absurdo, cuando las acusaciones versan sobre las formas más brutales de violencia machista en contra de una mujer", agregó.

Florcita Motuda, por ahora, sigue siendo parte del Congreso, aunque renunció a su militancia al Partido Humanista y a la presidencia de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones para enfocarse en su defensa, así como también ha estado ausente de diversas discusiones en sala.