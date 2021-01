"Falleció como consecuencia de complicaciones médicas": los detalles del fallo de la Corte por la muerte de Frei Montalva

Esta mañana se conoció la absolución de los seis acusados por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.

Y si bien en primera instancia el juez Madrid había dado por acreditada la participación de terceros, el tribunal de alzada descartó esa conclusión, asegurando que los antecedentes del caso no permiten establecer aquello.

Es más, la resolución de la novena Sala de la Corte, estimó que el exmandatario democratacristiano "falleció como consecuencia de complicaciones médicas".

La resolución sostiene que "no es posible asignar mérito probatorio alguno al único antecedente en que se sostuvo la imputación de haberse utilizado veneno para provocar la muerte de Eduardo Frei Montalva. La fuerza de convicción que se atribuyó en su momento a estas pericias ciertamente fue decayendo durante el curso del proceso, a tal punto que la sentencia de primer grado abandona la tesis del envenenamiento que se había tenido por justificado en el auto procesamiento y que sólo se afirmó como posible en la acusación".

Asimismo, recalca que "los hechos que se ha tenido por acreditados en los motivos que anteceden no resultan subsumibles en la descripción típica del delito de homicidio por el que se formuló acusación a los encausados, en ninguna de las formas que contempla el artículo 391 del Código Penal, pues la prueba reunida durante la tramitación del proceso, no ha logrado demostrar que el fallecimiento del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros, como tampoco a alguna omisión atribuible a quienes en su condición de médicos se hallaban en posición de garante de su vida atendido su estado de salud".