Protestas en Plaza Italia cambian de foco después de enterarse de malabarista baleado por Carabineros

Como cada viernes, centenares de personas llegó hasta Plaza Italia para manifestarse en contra del Gobierno y pedir la libertad de las personas que cumplen prisión preventiva desde el estallido social, pero el foco cambió durante las protestas.

Mientras la gente se agrupaba en el sector comenzó a darse a conocer la noticia de la muerte de un joven malabarista que fue baleado por Carabineros en Panguipulli, lo que rápidamente cambió el foco de las manifestaciones.

Protestas en Panguipulli tras la muerte de un malabarista que fue baleado por Carabineros Un grupo de personas llegó hasta el lugar donde falleció el joven, criticando el actuar de la fuerza policial.

Durante las protestas los cánticos contra Carabineros y las fueras policiales se intensificaron, mientras que algunos asistentes señalaron por redes sociales que este viernes "estamos con una pena y además con una impotencia, porque ejecutaron a un joven a sangre fría. No le voy a creer a nadie que me diga que no se levantan a matar, lo vemos todos los días".

Desde la Institución, en tanto, confirmaron que al menos 7 personas han sido detenidas durante la jornada, principalmente "por desórdenes, Ley de Drogas, orden vigente, entre otros delitos".

Por otra parte, desde el Metro de Santiago informaron el cierre de la estación Baquedano en la Línea 1 y la Línea 5, permitiendo solamente la combinación, mientras que la Red Metropolitana de Movilidad señalaron distintos desvíos de rutas.

Personal de Carabineros se enfrentó con manifestantes en Plaza Italia: