"Sonriente y de brazos cruzados": Tuiteros destrozan a Iván Valenzuela por no reaccionar a dichos de Palacios contra profesores

Por estos días nadie se salva del ojo acucioso de los usuarios de redes sociales, que siguen atentos las declaraciones de autoridades y no dudan en reprochar lo que no les parece. Y en esta oportunidad, fieles a la libre expresión que garantiza la democracia, no titubearon en cuestionar al periodista Iván Valenzuela, conductor del programa donde el ministro Lucas Palacios cuestionó el rol de los profesores.

En la entrevista que otorgó a "Mesa Central" de T13 Radio, con Valenzuela y Enrique Mujica en el estudio, el secretario de Estado fue consultado por el retorno a clases presenciales, momento en el que aseguró que le "llama la atención (que los profesores) que busquen por todas formas no trabajar".

A lo Moreira, ministro de Economía se lanzó contra profesores: "Llama la atención que busquen por todas formas no trabajar" Lucas Palacios añadió que el caso de los docentes, por rechazo a iniciar en marzo las clases presenciales, es "único en el mundo y yo diría que de estudio".

En ese interinato, ninguno de los periodistas contrapreguntó o cuestionó las palabras del ministro, lo que molestó a cientos en Twitter.

De hecho, fue tal la cantidad de críticas, que Iván Valenzuela es tendencia en la mencionada red social, al igual que Lucas Palacios.

Las críticas a Iván Valenzuela

Lucas Palacios, Ministro de economía: ”Los profesores son terrible flojos y no le traajan un día a nadie. Que se jodan” Ivan Valenzuela: pic.twitter.com/6DmjpW3zwF — SOCIOPΞDRO 🌞 (@Sociopedro) February 16, 2021

No molesten a Iván Valenzuela, que invocan a los defensores del periodismo de medios corporativos pero por cual delito. — resol (@_apendice) February 16, 2021

Iván Valenzuela es uno de los periodistas más mediocres y rastreros que recuerde. https://t.co/TLzram29i9 — Papasquiaro (@Papasquiaro) February 16, 2021

A Iván Valenzuela le preguntaron sobre lo más importante del estallido social. No habló de los muertos, heridos ni de la gesta del pueblo. Habló con dolor de la quema del metro. Ese es Valenzuela, que guarda silencio con el descriterio del Ministro de Economía. Todo un lamebotas. pic.twitter.com/GSOttcSim8 — Andrés (@andres20ad) February 16, 2021