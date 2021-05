“El lunes me van a dejar fuera”: Matthei afirma que bajarán su candidatura presidencial

Evelyn Matthei afirmó que “no hay ninguna duda que me van a dejar el lunes fuera”, aludiendo a su candidatura presidencial.

La también candidata a la reelección en la alcaldía de Providencia señaló que “eso es mejor que la ciudadanía lo sepa, porque creo que deben votar con todos los elementos en la mano”.

“Me van a dejar fuera, que es distinto a que yo me he bajado”, remarcó, agregando que “para que seguir con una farsa, si ya está clara la decisión y creo que es mucho mejor que la ciudadanía lo sepa”.

“La gente tiene que saber que el lunes me van a dejar fuera (…) Yo no me he bajado, yo sigo insistiendo que lejos la mejor alternativa es llevar la mayor cantidad de candidatos, los cinco, pero eso no va a ocurrir y por lo tanto lo estoy diciéndolo con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y sin ningún tipo de problema, pero creo que las cosas hay que decirlas por su nombre. Eso es lo que me caracterizado siempre”, remató Matthei.