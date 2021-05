“Ya no tengo más lágrimas”: mujer pierde a 13 familiares por coronavirus y ahora su padre está en la UCI

Hellen Ñañez, una mujer peruana de 28 años, es uno de los rostros que ha sufrido las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

A la fecha, ha sufrido la pérdida de 13 familiares producto del covid-19 y en la actualidad tiene a su padre en la UCI a causa de la enfermedad.

“Ya no tengo más lágrimas, la verdad”, señaló la joven a Reuters, quien debió dejar sus estudios de psicología para poder trabajar y así poder pagar las facturas médicas de su progenitor.

Respecto a la pandemia, en la cual ha visto fallecer a primos, tíos y un abuelo, señaló que “nos está arrebatando la familia, nos está arrebatando los sueños, nos está arrebatando la tranquilidad, la estabilidad”.

La mujer, residente en la ciudad de Pisco y que tiene una hija de 2 años, comenzó a fabricar jabón en su casa y comenzó a venderlos en las calles y comercios de la urbe.

Esto considerando que ya no puede recurrir a más préstamos bancarios, mientras que su familia tiene enormes deudas por medicamentos, oxígeno médico y gastos funerarios debido al coronavirus.

Mientras tanto, afirma que está decidida a luchar por su padre. “No lo voy a perder. Yo no quiero perder a nadie más, mi papá no me puede dejar”, expresó Ñañez.

“Ya son 17 días que tengo acá parada frente al hospital y yo sé que él va salir. No creo que la vida pueda ser tan injusta de haberme quitado tanto y que ahora también me quiere quitar a mi papá”, remató la mujer.