Madre piensa cambiar nombre de su hija por singular razón: es similar a personaje de Sex Education

Una madre está pensando en cambiar el nombre de su hija, luego de enterarse que es similar al de un personaje de Sex Education.

La mujer bautizó a su hija como Maeve, al igual que una de las protagonistas de la serie de Netflix, la cual es interpretada por la actriz Emma Mackey.

“Le puse a mi bebé el nombre de mi madrina, que también es mi tía. Me costó mucho elegir un nombre que me gustara y al final decidí honrarla”, expresó en el portal para madres Mumsnet, acorde a lo consignado por Mirror.

“Desde entonces he descubierto que muchos otros bebés se llaman así, aparentemente, debido a una serie de televisión donde uno de los personajes tiene este nombre”, afirmó haciendo alusión a Sex Education.

Ante esto, aseguró que “estoy desesperada porque la gente no para de preguntarme si le he puesto ese nombre o me dicen lo popular que es. No quiero que se asocie así a mi bebé. Tiene siete meses, ¿debería cambiarlo?”.

“Nunca llamaría a una niña como un personaje de la televisión, ni en un millón de años”, remató.