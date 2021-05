Delgado pide respeto: “Nunca hemos descalificado la propuesta de la oposición”

Tras las polémicas declaraciones de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) quien calificó de “show mediático” y de “portazo a las familias” el anuncio dado por el Gobierno en materia de mínimos comunes y ayuda social, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, salió en defensa de la labor del Ejecutivo.

El jefe de gabinete pidió más respeto para el rol cumplido por el Gobierno en la negociación con la oposición, denominando como un “descrédito” las palabras de Provoste y otros personeros de la centroizquierda.

“Esperamos por muchos días las distintas propuestas. La de la oposición la esperamos cerca de nueve días, y jamás en los puntos de prensa nos referimos con esos términos a las propuestas que pueda hacer la oposición”, sostuvo el ministro en conversación con T13, y agregó que hasta el momento, en el Ejecutivo “hemos sido muy respetuosos, hemos dicho que nos parece interesante el diálogo, que queremos seguir dialogando, jamás nos hemos referido así a la propuesta de la oposición y esperaríamos lo mismo de nuestro accionar”.

Por tal motivo, Delgado llamó al diálogo e invitó a “volver a ese cauce que invitó el Presidente, porque la gente no quiere escuchar más peleas, sino lograr acuerdos que los beneficien como el IFE, el bono clase media, y el bono de 200 mil pesos para quienes carecen de fondos para retirar de sus AFP”.

Agencia Aton

“El Gobierno no ha sido un buzón que espera minutas y no ha hecho nada. Hemos estado muy proactivos para ayudar a los millones de chilenos y chilenas que lo necesitan”, manifestó el ministro, quien sostuvo que “no me gustan las palabras cuando se desacreditan las propuestas del otro, sobre todo cuando se está en pleno diálogo. Habrá que corregir eso y ver ya la próxima semana cómo avanzar”, concluyó el jefe de gabinete.