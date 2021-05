Fiscalía indagará denuncia de mujer inscrita a candidata sin que ella supiera

La Fiscalía de O’Higgins investigará el caso de Paola Soto Cornejo, una mujer de San Fernando. Ella denunció una presunta usurpación de identidad. Esto ya que apareció en la papeleta de candidata a concejal en esa comuna. Pero ella ni siquiera se había inscrito para postular a dicho cargo.

Según publicó Biobío, Paola Soto dijo jamás tuvo intenciones de postular a los comicios, pero figura en la lista del Partido Regionalista Independiente (PRI). La mujer recién supo que era candidata el 15 de febrero, cuando la llamaron por teléfono desde el BancoEstado para informarle que tenía una cuenta.

Luego ella fue al Servicio Electoral. Ahí le informaron que, además de figurar como militante del PRI, su firma había sido presuntamente falsificada. Pero Soto tomó contacto con el partido. En el PRI le dijeron que podrían bajar la campaña, “pero nunca se comunicaron, nunca me bajaron”.

“Yo pensé que podía ser un alcance de nombre, pero sale mi RUT. Sale mi licencia de enseñanza media, que la sacaron por la Clave Única, porque me usurparon la clave. Hay una huella digital que no es mía, porque yo no hice ese trámite”, detalló la afectada en entrevista con Canal 13.

Fiscalía pone a cargo

La indagación quedó en manos de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de O’Higgins. El Ministerio Público ya instruyó las primeras diligencias.

Fiscalía O'Higgins abrió causa de oficio esta mañana en virtud de la denuncia de una mujer que habría sido inscrita sin su consentimiento como candidata a concejal por #SanFernando Causa fue asignada al equipo de Alta Complejidad, que ya realiza diligencias. pic.twitter.com/CyMms6rd65 — Fiscalía O'Higgins (@fiscaliaohiggin) May 14, 2021

Consultados por El Dínamo, el PRI indicó que “descartamos la existencia de malas prácticas alusivas al manejo de firmas de postulantes a cargos de elección popular. Somos un partido que adopta sus decisiones de forma colectiva e informa de manera transparente sobre todos los procedimientos que se deben seguir para ser candidato”, dijeron.