Ñuñoa, Providencia,La Reina y Maipú: las “madres” de todas las batallas por la alcaldía

Tras una extensa campaña extendida por pandemia y una histórica primera jornada de votación, hoy se conocerán a las nuevas autoridades municipales, gobernadores regionales y la Convención Constitucional.

Entre las 08:00 y las 18:00 horas, se desarrollará un nuevo día de comicios en los distintos puntos del país, donde un gran interés podría estar puesto principalmente en las luchas a las alcaldías en la Región Metropolitana, y principalmente en algunas comunas donde se espera una batalla voto a voto.

Maipú

Ese es el caso de Maipú, donde como durante el período de campaña aparecieron la postulante a la reelección, Cathy Barriga, y el abanderado del Frente Amplio, Tomás Vodanovic (RD), quienes ayer ejercieron su derecho a voto entre aplausos por parte de sus adherentes.

La campaña en la comuna estuvo marcada, además, por distintas denuncias contra la actual administración, donde incluso Contraloría General de la República, por medio de una auditoría, descubriera pagos irregulares, superando los $588,6 millones.

“Estamos cansados de 4 años que le han hecho mucho daño a Maipú, 4 años de abandono, de despilfarro y de un triste espectáculo que muchas veces ha sido el hazmerreír de otras comunas. Maipú ha sufrido y asumimos el desafío de levantar una candidatura alternativa ciudadana, transformadora y honesta de cara a la gente”, dijo ayer el abanderado frenteamplista.

En tanto, Barriga manifestó, también ayer cuando asistió a sufragar, que “espero poder continuar el trabajo, ya que queda mucho por hacer y recuerden votar siempre con lo que sienten, con lo que piensan y con el corazón”.

Ñuñoa

Por su parte, en Ñuñoa se vivirá otra gran batalla, pero no marcada por pocos candidatos, sino que todo lo contrario, ya que el principal postulante a la alcaldía es el representante de Chile Vamos, Guido Benavides (RN), quien votará hoy en el Liceo Manuel de Salas, debido a la gran dispersión de votos.

Como oposición, aparecen Alejandra Placencia (PC), Emilia Ríos (RD), las principales contrincantes según algunas encuestas, Juan Pablo Sáez (DC) y Rodrigo Maureira (Unión Patrótica). Será al cierre de esta jornada cuando se sabrá si la oposición podrá arrebatarle o no el sillón comunal a Chile Vamos.

“Lamentablemente, las primarias, a diferencia de, por ejemplo, Providencia, acá no funcionaron porque no hubo acuerdo de todos los partidos, o sea, hubo partidos que no estuvieron disponibles a primarias amplias sin ningún tipo de exclusión, como sí se vieron en Providencia, donde uno ve una candidata (Verónica Pardo)”, sostuvo la postulante de Revolución Democrática”, acusó durante su campaña Emilia Ríos.

Y complementó diciendo que “la DC finalmente las revienta anunciando por prensa que Fuad Chahin (su presidente) va a la candidatura y le da lo mismo primarias o no. Eso bloqueó al Partido Socialista, porque en se momento estaban en una alianza municipal, por lo tanto, se inhibieron de seguir participando en primarias y la verdad es que la presión ciudadana llegó un poco tarde a mi gusto, porque podríamos haberlas tenido a tiempo, pero primaron cálculos de cómo se beneficia más mi sector antes que otro”.

Providencia y La Reina

Una situación diferente se vivirá también en Providencia y La Reina, donde solo son dos nombres por papeleta: uno por Chile Vamos y otro por la oposición, luego de que esta última lograra llevar a cabo primarias no legales para definir a sus abanderadas únicas para pelear el cupo al oficialismo.

En el caso de Providencia, la independiente Verónica Pardo buscará quitarle el poder en la comuna a Evelyn Matthei (UDI), quien apuesta a la reelección, pero también a una eventual candidatura presidencial. Ese, de hecho, fue uno de los puntos que atacó constantemente la postulante que surgió desde las organizaciones vecinales de la comuna.

“Siento que el silencio que se fue conectando con todas las personas, ha sido la energía que tenemos en esta posibilidad histórica (…) La derecha nos ha hecho creer que tiene ganada la votación. Y no es cierto, en el corazón estamos nosotros”, reflexionó ayer Pardo.

Y añadió que “más que ella y su competencia, me importa que no ha habido una honestidad frente a la ciudadanía. No ha habido cara, ni ojos ni palabras para hacer un debate honesto conmigo. Y eso muestra esta antigua forma de hacer política. La ciudadanía se aburrió de que jueguen con ellos y ellas”.

Por su parte, y en la misma línea que Barriga, Matthei comentó que “estoy segura que tenemos el mejor equipo municipal de Chile y les quiero agradecer a todos ellos porque hemos hecho harto en estos 4 años, no hubiese podido hacer nada sin ese equipo maravilloso. Queda mucho por hacer en Providencia. Queremos preocuparnos de una comuna a escala humana de espacios gratos para los vecinos y para los 2 millones de personas que en tiempos normales nos visitan. Queremos una comuna más ecológica y respetuosa entre todos”.

Respecto a su opción presidencial, manifestó que “lo que pase el lunes yo creo que está absolutamente claro, no he bajado mi candidatura pero es bastante obvio que lo que van a optar será por un solo candidato que va a ser Lavín. Yo en general no actúo ni con pica ni con rabia, por lo que seguiré encantada de la vida como alcaldesa de Providencia, este es el puesto que más he disfrutado en mi vida”.