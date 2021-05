Diego Schalper: diputado del FA revela que lo confundieron con parlamentario RN

Diego Schalper, el diputado RN, se está convirtiendo en una figura ubicua. Lo ven incluso donde no está. Eso le constató otro diputado: Gonzalo Winter, de Convergencia Social y el Frente Amplio. Él fue confundido con el parlamentario RN nada menos que mientras esperaba que le dieran la luz verde en un semáforo. Justo anoche: venía de celebrar los triunfos de Emilia Ríos en Ñuñoa y de Irací Hassler en Santiago.

Ubicuo es Diego Schalper porque se suma a la funa de la que fue sujeto el fin de semana, cuando fue a votar. Ese momento quedó registrado en un video. Y a eso se añade que hace un par de semana fue tendencia en redes sociales pues intentó explicar las celebraciones de Pamela Jiles con los animé japonés, en concreto con los naruto. “Es un baile de guerra”, dijo entonces el diputado.

Según contó la tarde de este lunes 17 el diputado RD Gonzalo Winter en su cuenta de Instagram, todo pasó ya en la noche. El suponía que había sido un “día perfecto”.

Dónde aparece Diego Schalper

“Ayer no quise subir este video, porque el tema de conversación era otro. Pero les quería comentar que luego de saludar a Emilia Ríos, la nueva alcaldesa de Ñuñoa, y después de ir a la Plaza de Armas a saludar a la candidata por la que voté además, Irací Hassler, me volví a mi casa muy tarde en auto. Y dije ‘este día es perfecto. Nada puede salir mal’. Y en una luz roja, se para a un lado mío otro auto y (el chofer) me mira, baja el vidrio y me dice ‘yo puede ser que te haya visto en la tele’. Yo le digo ‘sí, puede ser’. Y él dice, ‘ah, tu erí Diego Schalper’. Y yo así como ‘No, no, me llamo Gonzalo Winter’”, relató en su cuenta de Instagram el parlamentario. Y escribió: “No lo merezco”.