Ximena Rincón descarta ir a las primarias legales como la carta presidencial de la DC

La debacle eleccionaria de la Democracia Cristiana (DC) en las últimas elecciones de candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes, gatilló que este lunes la candidata presidencial del partido de la falange, Ximena Rincón, pidiera a la mesa directiva del partido no inscribir su candidatura a la espera de discutir los cambios necesarios para levantar una candidatura presidencial de consenso.

“Hoy he hablado con los miembros de la mesa porque debemos asumir las responsabilidades de este resultado”, explicó la candidata elegida para representar a su partido, quien ante la irrupción de Yasna Provoste en las encuestas y el duro golpe recibido en las elecciones aseguró que no pueden inscribirla como candidata en este escenario, aunque no descartó que vaya a dejar su candidatura. “La razón para mi solicitud es que creo que tenemos que buscar una unidad amplia, y eso no se logra en una primaria legal, en donde los plazos nos están encapsulando”, apuntó.

El argumento de Ximena Rincón

“Si queremos de verdad salir adelante, si queremos de verdad lograr el apoyo ciudadano necesitamos ser capaces de, como lo he dicho tantas veces, construir los mínimos comunes que nos permitan enfrentar una elección de manera unitaria, para hacer posibles los máximos necesarios que el país nos está demandando“, señaló.

“No podemos inscribir esta candidatura a la primaria legal. La decisión que tomemos debe incorporar estos cambios. Tenemos ahora el compromiso de buscar una unidad amplia”, cerró.