Hoffmann asegura que Lavín se vio “fortalecido” tras elecciones: “Es el único que sabe leer Chile”

La diputada UDI María José Hoffmann aseguró que el candidato presidencial del partido, Joaquín Lavín, se vio “fortalecido” tras las elecciones del domingo, pese a los malos resultados del oficialismo.

En conversación con 24 Horas, la parlamentaria afirmó que tras las elecciones, si bien tienen que hacer “una reflexión”, señaló que “a nosotros nos parece que se fortalece su figura después del resultado del domingo”.

“Si hay una persona que ha sido capaz de sintonizar con la clase media, de instalar un concepto a través de la Municipalidad de Las Condes, pero obviamente que ha irradiado al resto de Chile, que tiene que ver con la integración social, que tiene que ver con que nadie se quede atrás, con escuchar más, que tiene que ver con la necesaria flexibilidad en la sensibilidad social de las políticas públicas, es Joaquín Lavín”, expresó.

En ese sentido, la parlamentario remarcó que “Joaquín Lavín es la mejor carta del sector, sobre todo después de lo que pasó el domingo”.

“La única persona que sabe leer Chile, que entiende lo que nos pasó y es capaz incluso también de hacer una propuesta respecto de ello, es él”, indicó.

Por último, Hoffmann señaló sobre Lavín que “me parece que es por lejos el candidato más fortalecido de nuestro sector, y que además sabe que no solamente (no solamente por el domingo) no solamente con los votos de derecha se llega, sino que también ese esfuerzo por el centro social que es al que queremos esforzarnos esta semana”.