Ximena Rincón golpea la mesa y Junta de la DC se pone color de hormiga: “Si Yasna Provoste está disponible a una primaria que lo diga con claridad”

En estos momentos se realiza la Junta Nacional de la DC, donde en primera instancia, se indicó que sería proclamada la candidatura presidencial de Ximena Rincón, quien ya este lunes sostuvo que no quería ser inscrita en la primaria de la Unidad Constituyente.

Y hoy en su intervención, fue más allá y bien clara: “No puedo representarlos bien, si de forma directa o indirecta y de manera permanente, se establece un manto de duda de las candidaturas del partido, poniendo simultáneamente otras alternativas. Si mi camarada y amiga Yasna Provoste está disponible a una primaria de Unidad Constituyente, que lo diga con claridad y que esta Junta Nacional decida hoy mismo, si respeta la voluntad de la ciudadanía o cambia esa decisión, pero sin espacio a dudas, sin ambigüedades”.

Al inicio de su intervención, la senadora sostuvo que “ayer me abrí a buscar alternativas legales para lograr más tiempo de reflexión y análisis, lamentablemente estas decisiones requieren del bloque y eso no ha sido posible”.

Hasta muy tarde estuvimos reunidos en Consejo Nacional @PDC_Chile

Se ratificó nuestra candidatura presidencial e ir primarias legales lo más amplias posibles

Ahora a apoyar a nuestros candidatos a gobernador regional @crisbravocastro @jorgediazxv @carlopezo @pvallespin y @Orreg pic.twitter.com/Q8lokEF1Cs — Ximena Rincón (@ximerincon) May 18, 2021

“Debo señalar que siempre he sentido que mi candidatura solo tiene sentido si representa un proyecto colectivo y no uno individual, y en este último tiempo me ha resultado especialmente difícil ser candidata del partido, mientras tanto en el interior del mismo y en los medios de comunicación se ha instalado una pseudo competencia con mi gran camarada y colega Yasna Provoste, que ha jugado un gran rol de articulación y diálogo”.

Ximena Rincón parte del armado del puzzle político

Tras las mega elecciones de este fin de semana, donde la derecha y la Unidad Constituyente salieron bastante perjudicadas, el panorama político comenzó a cambiar de este inmediato este lunes.

Evelyn Matthei bajó su candidatura y decidió quedarse con su reelección en Providencia, mientras que el Consejo de la UDI proclamó como candidato presidencial a Joaquín Lavín.

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, decidió no ir a primarias junto a Chile Vamos.

Y hoy, el diputado Marcelo Díaz bajó su candidatura presidencial, para apoyar el camino a La Moneda de Gabriel Boric.