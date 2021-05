Yasna Provoste descarta por ahora carrera presidencial: “Una decisión responsable sería esperar un tiempo”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, salió al paso de los planteamientos de que ella se convirtiera en la candidata presidencial de su partido, la Democracia Cristiana, y que así tomara una definición de cara a la junta nacional que hoy está realizando esta colectividad.

En un extenso discurso, después del cual Yasna Provoste no respondió a las presuntas de la prensa, ella rechazó la idea de postularse ahora para ser la candidata presidencial de Unidad Constituyente. Pero dejó abierta la situación a lo que pase en los próximos meses. Todo ellos con duras críticas a la dirección de su partido.

“Hace unos minutos he recibido un llamado del presidente de la Democracia Cristiana, quien me ha consultado mi disponibilidad para participar en alguna primaria, de manera que la junta nacional pueda resolver entre la senadora Ximena Rincón y yo”, partió diciendo Yasna Provoste.

A eso la presidenta del Senado añadió: “Creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y conexión con la realidad que la actual dirección de la Democracia Cristiana ha demostrado y que tiene un punto cúlmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”.

Yasna Provoste: crítica a su partido

Luego remató: “La Democracia Cristiana, o mejor dicho, algunos de sus dirigentes, siguen optando por la negación de los hechos. Por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía, y por intentar hacer responsables a otros de sus errores, que vienen hace años reiterándose”.

En la parte clave dijo: “Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. No sólo me parece una falta de respeto conmigo y con la senadora Rincón. Me parece una falta de respeto con Chile”.

Yasna Provoste recordó que “he señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata. También hemos señalado desde que asumimos como mesa del Senado que, además de representar a la corporación, trabajaríamos por la unidad de la oposición y para ser una contraparte fuerte y clara frente a un Gobierno que le ha hecho mal al país”.

“Por delante vienen primarias y otras elecciones, a ellas deben dedicarse los partidos y los candidatos y candidatas. Espero que lo hagan de buena manera, con realismo, con capacidad de escuchar más y de hablar menos, con la más amplia unidad posible”, señaló.

Sus tiempos

Y en otro pasaje clave, deslizó que el tema presidencial no es algo cerrado para ella. Pero no es algo que tenga que resolver ahora. “Una decisión responsable para un partido como la DC y los partidos que pertenecen a la centroizquierda, sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente”.

A eso añadió que lo conveniente es “al menos intentar entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país. Asumir lo mal hecho y rectificar. En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país”.