Heraldo Muñoz depuso candidatura y apoyó a Paula Narváez

Heraldo Muñoz anunció la tarde de este miércoles 19 que depuso su candidatura presidencial y que apoyará a la abanderada del PS, Paula Narváez. El excanciller de Bachelet concurrió hasta la sede del Partido Socialista para hacer este anuncio.

Muñoz dijo que “he tomado una decisión personal. No la ha tomado mi partido. Mi partido me ha apoyado. Expresar todo mi apoyo a Paula Narváez en la primaria lo más amplia posible”. Además señaló: “Conozco a Paula Nárvaez, su experiencia. Hoy es tiempo de mujeres”.

Heraldo Muñoz recordó que los partidos quedaron con un margen estrecho para resolver qué hacer. Esto porque este miércoles se vence el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones primarias legales de cada a los comicios de fin de año.

El excanciller también dijo “La ciudadanía ha hablado fuerte y con convicción y eso significa un desafío importante para los partidos de izquierda. Tenemos que aprender y me empeñaré en impulsar un referente que supere al PPD y amplíe el ámbito del socialismo democrático, incorporando a independientes”, señaló Muñoz.

Heraldo tomó decisión personal

Y en la frase clave dijo: “He sido siempre una persona de convicciones, no de cálculo. Espero que el socialismo democrático se empeñe en un camino de cambios, pero con gobernabilidad. La centro-izquierda tiene un desafío. En mi caso me importa el honor, el carácter”, dijo ante de revelar que su decisión fue personal. Esta ya había trascendido al principio de la tarde.

“Estoy convencido de que ella jugará un papel fundamental. Vengo a apoyarla formalmente para este reto que viene, representar al socialismo democrático”. Y entonces recordó los fracasos pasados: la imposibilidad de tener una sola plantilla de constituyentes, una sola de alcaldes y gobernadores.

“No fue por oposición nuestra”, dijo Muñoz. El excanciller le entregó a Paula Narváez el programa de gobierno que confeccionó el PPD.

Muñoz señaló también: “Quiero agradecer a los miles que me han dicho que tengo que ir hasta el final. Agradecerle a las miles y miles de chilenos que participaron en una primaria inédita en el PPD, que me honró con un triunfo contundente. A las personas que votaron por mí y también a las que no votaron por mí. Les agradezco y ahora les pido que se pongan detrás de Paula Narváez”.