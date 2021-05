Todo se derrumbó en la DC y el PPD: ahora Ximena Rincón también baja su candidatura presidencial

A minutos que Heraldo Muñoz (PPD), comunicara oficialmente que desiste de su candidatura presidencial para apoyar a Paula Narváez (PS), la abanderada de la DC, Ximena Rincón, hacía lo propio frente a la junta nacional de su partido.

Ahí, acusando que fue vetada por el PPD y el PS, la senadora comunicó que también se baja de la carrera por La Moneda. Dijo que deja en manos de dicha instancia la definición presidencial.

“Esta mañana me ha llamado la presidenta del partido, Carmen Frei, para notificarme que nuestros socios, a través de Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, le habían dicho que la única manera de ir a primarias con la DC era que yo depusiera mi candidatura. Puesta en esa disyuntiva, he decidido poner a disposición de ustedes, con mucha humildad, la nominación presidencial que me entregaron ayer por la tarde”, informó.

Y agregó: “No seré yo un obstáculo para que la DC pueda conformar las alianzas que considere necesarias para los desafíos electorales que se avecinan, y de los cuales depende el futuro y bienestar de chilenos. Tampoco pondré en riesgo la elegibilidad de nuestros candidatos a gobernadores que deben disputar las segundas vueltas el 13 de junio y que pueden perder la adhesión de los demás partidos. Mi compromiso es con Chile, mi partido, pero sobre todo con los miles de chilenos que no pueden seguir siendo gobernados por el sucesor de Sebastián Piñera. Eso le hace mal a Chile”.

Ximena Rincón asume

En medio de su intervención, Rincón también expuso que va “de frente”. “Doy todas mis batallas, puedo haberme equivocado más de una vez, pero no tengo manchadas mis manos y puedo caminar por la vida con la cara en alto”.

“Agradezco a todos y cada uno de ustedes. Al 60% que ratificó mi candidatura y respaldo la decisión ciudadana. Hemos recorrido Chile, no lo dejaremos de hacer y concentraré mis esfuerzos en el país y sus regiones. Apoyaré a los que me necesiten en esta jornada que viene”, complementó.