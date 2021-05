Daniel Stingo repasó a la candidatura de Sichel y le quitó el piso a una posible opción de Yasna Provoste

Una repasada al candidato independiente por la colación Chile Vamos, Sebastián Sichel, le dio esta tarde el abogado Daniel Stingo, quien al igual que el vocero de la candidatura de Joaquín Lavín (UDI) para las primarias de la derecha, Rodolfo Carter, calificó como un “invento” la campaña presidencial del exministro del Gobierno de Sebastián Piñera.

“La verdad es que me preocupo poco de la derecha y sobre todo después de lo del domingo porque no les alcanzó el tercio para la convención constitucional”, arrancó el recientemente electo constituyente, quien de todos modos aseguró en entrevista con el programa Hola Chile de La Red que la figura de Sichel no se justifica en unas primarias de su sector en que la norma es la ausencia femenina.

“Ellos tienen cuatro candidatos, todos hombres y, bueno, es lógico que empiecen a dispararse unos a otros. Si ahí tienen que pelearse menos de un tercio de los votos de la ciudadanía”, aclaró la primera mayoría constituyente del país, quien ante la consulta de Monserrat Torrent por la cercanía que pudo haber generado Sichel con la ciudadanía en su cargo de ministro de Desarrollo Social para sumar votos en las primarias, fue enfático en aclarar que “Sichel no ha probado nada”.

“Lo que dijo Carter es cierto. Él no ha ganado ninguna elección. Perfectamente podría ser que salga cuarto. Lo que tú dices es darle crédito a alguien que no lo tiene, porque no ha ganado ninguna elección. Mañana podríamos sacar a otro y ponerlo como precandidato, pero no quiere decir que tengas adhesión de nadie. O sea, Sichel claramente es un invento, pero un invento de los que salían en la tele para ponerlo ahí, pero la adhesión de la gente no la tiene, no la ha probado”, señaló Stingo, que evaluó como “pésima” su gestión en los cargos donde lo designó Piñera.

“Hizo una pésima gestión en BancoEstado, fue un mal ministro, o sea, y no lo digo especialmente por él, porque este Gobierno ha sido malo desde que empezó (…) Sichel no ha probado nada a nadie, está ahí no más. Tiene un grupo de amigos que lo presentó como candidato, pero no ha ganado ninguna elección. Cuando gane una elección, pruebe a la ciudadanía, cuando la gente lo adhiera, podemos decir las luces. Ahora es un tipo que muestra sus tatuajes, digamos, pero no tiene nada más, no hay ningún fondo detrás. No hay fondo programático ni de adhesión”, cerró.

Respecto de la figura de Yasna Provoste como potencial carta de la Democracia Cristiana para levantar una candidatura en medio de la crisis del partido falangista, el abogado tampoco ve cercanía de la presidenta del Senado con la necesidad actual de la ciudadanía, pese a su “origen indígena, ser una mujer que habla fuerte y claro, y ser directa y honesta para decir las cosas” .

“Ella tiene un gran problema, ella es demócrata cristiana, y ese es un problema casi insalvable hoy para ella. Los demócratas cristianos sacaron un constituyente y más encima el que defendió su puesto fue Fuad Chahín, que más encima renunció (a la presidencia del partido). O sea, la Democracia Cristiana no tiene representatividad en la gente hoy en día”, finalizó.