Creadoras del mural con el que posó Paula Narváez: “No queremos lavados de imagen con nuestra expresión callejera”

Hoy en la mañana, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, nuevamente criticó el fallido intento de primarias con el Partido Comunista y el Frente Amplio, esta vez por la nula presencia de mujeres.

Paula Narváez subió a su Twitter subió una foto de ella junto a un mural que dice “Todas!” junto con el mensaje: “Vamos a abrir las grandes alamedas a todas las mujeres para lograr juntas un nuevo trato feminista. Para que nunca más tengamos primarias sin mujeres”,

Por esto, las creadoras del mural, el Colectivo Graffitodas le respondió de forma tajante a la candidata.

“YA LAS ABRIMOS Y TU NO ESTABAS. Estábamos les de siempre, las niñas, las jóvenes y adultas que luchan por vivir en esta sociedad que nos segrega día a día, las escritoras, pintoras y grafiteras que persiguen en las calles al momento de pintar! Que quede claro: PAULA NARVAEZ NO nos representas, no queremos lavados de imagen con nuestra expresión callejera que nace como un profundo acto de protesta a la clase política a la que perteneces y defiendes, nosotras luchamos por lo nuestro y lo tomamos desde la calle. NO ERES PARTE de nuestra colectiva y REPUDIAMOS tu instrumentalización de un grito de la calle, de luchas que te son ajenas. El feminismo es de clase, anticapitalista, antirracista e inclusivo. Este grafo fue realizado en un contexto de descontento, en la marcha del 8m del año pasado, no queremos más la apropiación de nuestras luchas”, finalizaron.

Hay que recordar que luego de la fallida negociación de la izquierda de este miércoles, en una jornada maratónica que terminó con la bajada de candidaturas desde el Nuevo Trato y el PPD para apoyar a Narváez, distintos representantes acusaron un veto, incluso de características patriarcales, por parte del PC y del Frente Amplio.