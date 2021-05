“Un Gobierno que se cae a pedazos”: la dura crítica de Iván Moreira a La Moneda

En medio de los rumores sobre un nuevo movimiento de gabinete en el Gobierno, y donde las propias voces oficialistas insisten en un cambio estructural en La Moneda, el senador UDI, Iván Moreira no tuvo piedad hacia el Ejecutivo, aunque entendió la demora de la decisión.

Con una lapidaria reflexión el legislador del gremialismo aseguró “podríamos llegar a entender al Gobierno por la demora fundamentalmente debido a que los pesos pesados de la centroderecha no están dispuestos para integrar un gabinete de un Gobierno que se cae a pedazos por las decisiones póstumas que tomó”.

“No entendemos que este cambio de gabinete no se haga en el transcurso de la próxima semana, porque si no se hace, eso sería no entender absolutamente nada de nada de lo que ha pasado en Chile. Tenemos que terminar este Gobierno de la mejor manera”, subrayó.

Según trascendidos los apuntados a salir en este nuevo cambio de gabinete serían el vocero Jaime Bellolio (UDI), el ministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI) y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar (independiente, ex RN), por acudir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10%.