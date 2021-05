Colegio Médico y 9 sociedades médicas cuestionan pase de movilidad del Gobierno

El Colegio Médico y nueve sociedades médicas pidieron al Gobierno que reevalúe la instauración del pase de movilidad. A este documento podrán acceder los vacunados con las dos dosis y 14 días desde su última inyección. Empezará a entregarse desde el miércoles 26 y permitirá circular incluso en cuarentena.

En un documento conocido la tarde de este lunes, el Colegio Médico y las nueve sociedades señalan que “no es el momento epidemiológico para poner una medida de este tipo”. Explican que “llevamos 14 días de aumento de casos covid-19. El sistema de salud sigue funcionando al límite, con una expansión de más de un 300% de su capacidad”, dicen.

Entregan también un promedio escalofriante: una persona fallece cada catorce minutos a causa de esta enfermedad en Chile.

A juicio del Colegio Médico, “no parece prudente la implementación de un pase que aumente la movilidad en la situación epidemiológica actual. Este permiso puede llevar a confusión, a generar una sensación de seguridad que no es tal. No va en la línea de la comunicación de riesgo”.

Además, el Colegio Médico señala que “el centro de la discusión ahora debe estar en un control efectivo de la pandemia. En cómo llegar a un escenario que tienda a la eliminación del covid-19 en los próximos meses, tal como lo han logrado exitosamente ya muchos países”, dice.

Colegio Médico y vacunación

El Colegio Médico además se pone en el escenario de las cifras crecientes de vacunados en el país. “La vacunación de toda la población juega un rol central, pero no puede ser considerada como la única medida”, señala.

Los que firman son la Sociedad Chilena de Microbiología (Somich), la Sociedad Chilena de Salubridad (Sochisal), Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica (Sochinep), la Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi), la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos Chile (SMCPC), la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu), la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología (SCAI) y la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER).