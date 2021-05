Crimen de El Bosque: familiares de hermanos asesinados apuntan a madre de detenido

En el crimen de El Bosque aparecieron este lunes 24 nuevos elementos. Justo a horas de la audiencia de formalización del único detenido por el homicidio de Rubén (18) y Catalina (14). Su madre encontró a ambos adolescentes sin vida cuando volvió del trabajo. Eso fue la semana pasada. Este sábado 22 Carabineros detuvo al único sospechoso en el cerro La Pincoya.

La mañana de este lunes la madre, Alejandra del Campo, dijo en una entrevista a un matinal que su hijo tenía un trastorno mental y además reveló que el muchacho le habría dicho que era víctima de algún tipo de acoso en la casa donde ocurrió el crimen. Behm le arrandaba una pieza a la madre de los dos adolescentes asesinados.

En declaraciones a Chilevisión Noticias, un tío de los jóvenes muertos abordó lo que dijo la madre de Behm. “Ese asesino no está enfermo”, dijo Alex Madrid. A eso añadió que “una persona cuando está enferma no puede manejar cinco chips, dos teléfonos. No puede manejar redes sociales, no puede manejar ese tipo de cosas”.

Lugar del crimen de El Bosque

Además, dijo que el detenido por el crimen de El Bosque tuvo alguna ayuda y él apuntó a la madre. “Soy un convencido de que él recibía ayuda. Este tipo de día se escondía en el cerro y de noche bajaba de ahí. Supuestamente él estaba deshidratado. No tenía qué comer. Y las mismas cámaras muestran que tenía leche, tenía fruta, tenía bebidas”, insistió Madrid.

A eso añadió que “yo digo que la mamá es cómplice. Es totalmente cómplice, porque ella sabía todos los caminos que estaba llevando este asesino. Es cómplice de los hechos que hizo este caballero. El día del asesinato estuvo en la casa con ella”, dijo el tío de los adolescentes asesinados.

De acuerdo con el tío, “una persona perturbada demente no saca de cuajo un automático (el control de la electricidad, que fue removido en la casa del homicidio), no corta los cables. No planifica lo que él hizo”, aseguró.