Iván Moreira: “Yo no soy de Trump ni de Bolsonaro, sí soy de Pinochet”

Iván Moreira tuvo un polémico cierre en su intervención de ese lunes 24 en el matinal de Chilevisión. Invitado al panel junto a los diputados Gael Yeomans (Convergencia Social), Camilo Morán (RN) y Pablo Vidal (Nuevo Trato), el senador UDI dijo que él no era ni de Trump ni de Bolsonaro, pero en cambio sí del fallecido general Augusto Pinochet.

El senador Iván Moreira hizo estas declaraciones cuando fue interpelado por el nuevo pase de movilidad que anunció el Gobierno para las personas que ya hayan recibido sus dos dosis de vacuna (o una en el caso de que la inyección sea única). Y apenas lo dijo, los interlocutores de izquierda hicieron gestos de extrañeza por el extemporáneo reconocimiento de lealtad que hizo el senador UDI. Pinochet falleció a finales de 2006, hace casi 15 años. Mientras, Jair Bolsonaro es Presidente de Brasil y Trump recién dejó de serlo de EE.UU.

“Yo no soy de Trump ni de Bolsonaro. Sí soy de Pinochet. Pero lo que yo veo acá en la izquierda es que hace lo de siempre. Tener a la población encerrada, así la economía se va a fondo. Luego quieren un país como Argentina, que vive de los fondos del Estado. Aquí lo único que busca la izquierda es tener encerrada a la gente. Bueno fue que hubiese un permiso, porque la gente pudo desahogarse, tener libertad. Nosotros no tenemos por qué bailar al ritmo de la izquierda y al ritmo de Santiago. Nosotros tenemos una mirada distinta”, dijo el senador.

“Ustedes no tienen la verdad absoluta. Y siempre colocándonos motes a nosotros y se les olvida lo que está sucediendo en Argentina. País de ustedes, país de izquierda”, dijo el senador antes de que se le fuera el sonido a su sesión remota en el panel.

La diputada Yeomans contestó que “sí sabemos que usted senador es pinochetista. No le gusta la democracia. Le gustaría la dictadura. Por eso me llamó la atención lo que dijo respecto del toque de queda, porque se parece a la dictadura. Y no es necesario un toque de queda senador. Nosotros también lo planteamos en su momento. Se pueden plantear cuarentenas sin toque de queda”.

Iván Moreira: Vidal se tapa la cara

En tanto, el RN Camilo Morán dijo que “yo creo que las caricaturas son malas en estas discusiones. Llamar al senador, Bolsonaro o compararlo con Donald Trump, creo que no vale la pena. Es un poco irresponsable con la discusión que estamos teniendo. Yo creo que hay que flexibilizar las medidas, porque hoy no están funcionando. Este pasaporte de movilidad es un buen inicio”.

Mientras que más enfático fue el diputado Pablo Vidal. Él se tapó la cara durante la intervención final del senador: “Quedé impactado con la declaración del senador Moreira, que en 2021 reivindique su condición de pinochetista. De verdad que Chile empieza a mirar desde hace una semana hacia el futuro. Yo invito al senador Moreira a dejar ese pasado oscuro atrás, a pensar en el futuro y el presente de Chile (…)”.

Justo en ese momento se le fue el sonido a Vidal y Julio César hizo notar que en uno de los panelistas se le había filtrado el sonido de un serrucho. “A alguien le están aserruchando el piso ahí. Por ahí se escucha…”, dijo y entonces, ya con su sonido rehabilitado, Moreira señaló a Vidal.

“Ya se lo aserrucharon. Ya se lo aserrucharon. Duró 24 horas como candidato presidencial”, dijo en recuerdo de la fallida candidatura de Vidal, que bajó la semana pasada en apoyo a Paula Narváez (PS).