Mañalich partidario de incluir a recuperados de covid dentro del pase de movilidad

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, apoyó la instauración del pase de movilidad que fue anunciado este lunes 24 por el Gobierno. El mecanismo entrará en vigencia el miércoles 26. Podrán tenerlo todos quienes tengan la vacuna completa y catorce días desde su última dosis. Mañalich también se mostró partidario de eliminar el toque de queda.

En declaraciones a CNN Chile, el antecesor del ministro Enrique Paris en la cartera de Salud, habló de cuántas posibilidades hay de una persona vacunada puedan contagiar. “La posibilidad de que un vacunado contagie a otra persona es muy baja. Lo dicen los reportes internacionales. En la reunión del consejo asesor covid se recomienda que estando de acuerdo que vale la pena, haya alguna disminución de la estrictez con la cual están encerrados o aislados”.

Sin embargo, también añadió que “recomiendan que estas personas mantengan mascarillas. Que no vayan a lugares donde hay mucha gente e incluso sugieren que en lugares donde la tendencia es al alza, no aún”, dijo.

Mañalich y contagiados recuperados

Mañalich dijo que no sólo debería incluir a “la gente completamente vacunada. También debería incluirse la gente que ha tenido la enfermedad y ha salido adelante como personas que tienen una inmunidad razonable. Y así ser incorporadas en la disminución de la fuerza de las restricciones”.

Mañalich también señaló “no ser partidario de mantener el toque de queda. Dudo de la prudencia de mantener el estado de excepción cuando haya que renovarlo ahora en junio. La Corte Suprema se ha pronunciado, con sabiduría diría yo, para señalar que una persona que está caminando por la calle durante las horas del toque no representa ningún riesgo sanitario. Ha señalado que no es delito”.

#HoyEsNoticiaCNN | Ex ministro Mañalich: "Yo no soy partidario de mantener el toque de queda, incluso dudo de mantener el Estado de Excepción".

@matiburgos https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/0t36WcHdSP — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

De hecho, el exministro de Salud dijo que “es distinto de la necesidad de mantener un control estricto a las reuniones donde hay mucha gente. Las vemos todos los días. Sobre todo los fines de semana. Ahí no se respeta la distancia y hay en un departamento de 30 a 40 personas. No hay mascarilla. El esfuerzo de control sanitario, no en manos de la FF.AA. sino Carabineros y la seremi debe estar focalizado fundamentalmente en ese riesgo y para eso no se necesita toque de queda”.