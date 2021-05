“No existen asesorías políticas con La Moneda”: la pregunta que incomodó a gerente de Cadem en el Hola Chile

Una airada reacción tuvo esta tarde el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, luego de una incómoda pregunta que le hizo la periodista Yasna Lewin ante la irrupción de Yasna Provoste entre las opciones presidenciales con uno de los mayores porcentajes de intención de voto.

En medio del debate por las últimas elecciones y los resultados de la encuesta Cadem de este lunes, es que Lewin profundizó respecto de la irrupción de la figura de Provoste justo después de haberse reunido con el Presidente Piñera para negociar los mínimos comunes en ayudas a la ciudadanía y en medio de la debacle de los partidos tradicionales en las elecciones a manos de los movimientos independientes y de partidos más extremos de la izquierda.

“Es un poco contra intuitivo el auge tan sorpresivo de Yasna Provoste, justo cuando va a La Moneda aparece irrumpiendo, es extraño”, arrancó Lewin en su consulta a Izikson por los vínculos contractuales que Cadem tendría con instituciones de Gobierno, lo cual molestó al cientista político.

“A mí me parece que su suposición es una falta de respeto, primero, y de ignorancia también. Primero los contactos que tiene Cadem con el Estado están ahí (…) su suposición es incorrecta, en este Gobierno (Cadem) ha trabajado y con Bachelet también y nos fue mejor que ahora (…) luego creer que Cadem le puso un número a Provoste, porque fue a La Moneda, me parece de una ilógica política”, explicó el profesional.

La disputa no quedó ahí, ya que la periodista aseguró que su “intención” no era la de “faltarle el respeto, es constatar un hecho que usted acaba de corroborar, que existen asesorías con el Gobierno”.

“No, eso es una mentira señora, no existen señora asesorías políticas con La Moneda, lo que sí existe son contratos con licitaciones públicas y la gran mayoría de ellos son con ministerios específicos fuera de La Moneda”, prosiguió Izikson, quien recibió el último golpe de parte de Lewin, antes que los animadores, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, trataran de bajarle los decibeles al conflicto: “Entonces yo no he dicho ninguna mentira”.

Con evidente molestia, el representante de Cadem le aseguró a Lewin que “lo que pasa es que usted está haciendo una suposición. No me parece válido asumir porque una empresa por tener vínculos con el Estado, eso beneficie a una candidatura en particular, eso es presumir que hay una manipulación (…) entonces, hágase una pregunta y evítese antes toda la declaración que hizo”.