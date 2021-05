Provoste usa a palabra de Jiles: llama “desgobierno” a gestión de Piñera en un duro mensaje

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, subió a Twitter este lunes 24 un duro mensaje en contra del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y fijó una especie de ultimátum para que mande los proyectos de ley de mínimos comunes de los que ella fue a hablar a La Moneda hace dos semanas.

Provoste publicó un video donde dice que “este Gobierno sigue sin aprender. Sigue dilatando y postergando las respuestas a las necesidades de la gente. El país ya no quiere más que este desgobierno de una administración paralizada siga postergando las oportunidades de apoyo”, partió diciendo.

Hace 12 días entregamos como oposición política y social una propuesta seria y financiada para apoyar a las familias. El gobierno, además de no tener proyecto, sigue especulando con la salud de Chile. A no engañarnos, el #PaseDeMovilidad es la “nueva normalidad 2.0”. pic.twitter.com/es6CYXAfyu — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) May 24, 2021

La palabra “desgobierno” la ha ocupado recientemente la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles. De hecho, a mediados de abril, cuando todavía se discutía el tercer retiro del 10%, ella dijo: “le digo al desgobierno, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el ejecutivo patrocina nuestro proyecto del tercer retiro”.

Provoste y los plazos

A eso, la presidenta del Senado recordó que “han pasado 24 días desde que aceptamos ir a un diálogo en La Moneda. No aceptamos prestarnos para una foto ni para un acuerdo nacional vacío de contenidos. Pedimos una agenda concreta. De mínimos imprescindibles. Han pasado ya 12 días desde que como oposición política y social presentamos una propuesta seria, concreta y financiada”, recordó.

Sin embargo, a juicio de Provoste “el gobierno no ha llegado ni con un solo proyecto, ni una sola idea. Ni una sola cifra. Y lo que es peor, con un nivel de contagios diarios de covid que no baja. Ahora se inventa una nueva normalidad 2.0, en la idea de poder implementar una nueva política, el carnet verde para flexibilizar las medidas de supuesta normalidad”.

La senadora DC por Atacama dijo que su mensaje es “al Presidente Piñera y sus ministros, que no entienden el país que hoy gobiernan. Deben entender que el tiempo se les acabó. Ya no hay espacio para más declaraciones. No son capaces de captar la profundidad de la crisis social, económica y además de la paz social en la que nos están arrastrando a todos”.

Y en una dura advertencia dijo: “Si esta semana no tenemos los proyectos de ley para poder apoyar a la familia, el Gobierno tendrá que ver cómo sigue haciendo frente a este crisis, cómo termina su periodo, porque desde la oposición ya hemos hecho el trabajo”.