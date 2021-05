Carlos Maldonado revela detalles de su vida: “Me siento reflejado en el Mandalorian”

El timonel y candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, dio a conocer detalles de su vida y su gusto por la serie The Mandalorian.

En conversación con La Cuarta, se refirió además a lo ocurrido en la inscripción de primarias, afirmando que “lo del miércoles en el Servel fue desastroso”.

“Como leí por ahí: ni en Game of Thrones murieron tantos en un solo capítulo. “Me daba risa alguien que puso en la noche: ‘ya, ahora pa’ relajarme voy a ver un capítulo de Black Mirror’. Porque lo que había pasado superaba todo… Vimos una cantidad tal de idas, vueltas, cambios de candidaturas, cambios de pactos, que en realidad la gente, con toda la razón, queda con una muy mala impresión”, expresó.

De igual manera, recordó que durante esa jornada “había gente en redes sociales que me veía esperando y que se ofrecía a llevarme café. Una persona de Twitter, después de mis declaraciones, incluso preguntó si era casado. Y una de mis hijas le contestó ‘sí, profe’, porque había sido alumna de ella… ‘mi papá es casado’, le puso jajaja. Pasó de todo, hubo muchos memes”.

Carlos Maldonado señaló además que “creo que estoy preparado para ser Presidente de Chile. Coordiné la implementación de reformas importantes en la justicia en el gobierno de Ricardo Lagos, fui Subsecretario General de Gobierno y ministro de Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet, fui miembro del comité político: es decir, estábamos en todas las decisiones relevantes, en permanente contacto con los ministros de La Moneda y con la Presidenta. Y también tengo experiencia en el sector privado, que es bien importante para entender cómo funciona, para saber qué hay de cierto y qué no en todo lo que se dice por parte del sector privado acerca de qué cosas pueden afectar la economía o las decisiones de inversión. Conozco ese mundo y nadie me va a contar cuentos”.

Carlos Maldonado declaró su favoritismo por Breaking Bad y es hincha de Wanderers

Maldonado remarcó que “soy muy aficionado al Mandalorian… porque crea, a nivel galáctico, de ciencia ficción, lo que es la figura de los cowboy, del hombre que enfrenta con valentía, coraje e hidalguía los desafíos del destino, los peligros y siempre movido por sus convicciones. En este caso, el Mandolorian que cuida al Baby Yoda y enfrentando muchos peligros… pero me quedo hasta ahí, no quiero hacer spoiler”.

Muchas gracias @lacuarta por este #ManifiestoPop una valiosa oportunidad para que las personas puedan conocer más sobre lo que hemos hecho, lo que nos mueve, y lo que queremos para Chile #ThisIsTheWay https://t.co/Gk1gZKlUMx — Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) May 25, 2021

“En términos de luchar por lo que uno cree, me siento reflejado en el Mandalorian. Porque es lo que hay que hacer: luchar por las convicciones y si uno solo quiere hacer lo que es correcto cuando el viento es favorable y el sol calienta… no: la diferencia la hacen los que están dispuestos a hacer lo correcto cuando hay tempestad, cuando hay viento en contra, cuando hay peligro. Y yo trato de dar, en eso, testimonio de los valores y las enseñanzas que nos inculcaron mis padres”, expresó.

Por último, afirmó que es hincha de Santiago Wanderers, que su serie favorita es Breaking Bad y que está “al día” con la música.

“Es que tengo hijas adolescentes: conozco todas las canciones de Dua Lipa, conozco a Taylor Swift, a Years and Years, todas esas bandas y me gustan también. Ahora, una que me gustara a mí: Queen era extraordinario… cuando era cabro, en el liceo en Valparaíso, ponían su música en los recreos. Gran banda, estaban de moda… y en mi opinión son los mejores. Pero soy bien transversal, me gusta la música romántica, de todo un poco. Aunque acá lo que más se escucha es música ‘actual’, digamos”, remató.