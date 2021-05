Madre de joven que esperó en el suelo y murió por covid: “Nadie nos ofreció condolencias”

La madre de Lara Arreguiz, la joven de 22 años que murió de covid en Santa Fe, en Argentina, y que esperó en el suelo una cama, criticó a la autoridad que permitió esta tragedia. Claudia Sánchez (47) dijo que su hija buscó por días una cama y prueba de ello es la foto donde aparece durmiendo en el suelo.

Entrevistada por La Nación de Argentina, Sánchez relató que presentará una demanda por la desatención de su hija. Lara tenía tres hermanos, que dice su madre, no pueden creer lo que paso. “Camila, de 19, está destruida por lo que le sucedió a su hermana. Hace días que no sale de su habitación”, reveló.

📌#Alerta | Santa Fe: Tenía 22 años y murió por COVID tras esperar por una cama acostada en el pasillo del Hospital Iturraspe



Lara Arreguiz era insulinodependiente y murió en apenas una semana



Es la cara más visible del colapso sanitario de esa provincia.



Estudiaba Veterinaria pic.twitter.com/jyxjmTTnun — Martín Suárez (@MDSuarez) May 24, 2021

Sánchez dijo que está enojada con el director del hospital Iturraspe, Francisco Villano. “Dice en los medios que murió en terapia intensiva de un hospital donde estuvo cuatro días. Pero no dice que la familia estuvo un día y medio buscando una cama. Tampoco se hace cargo de la prioridad que significa un paciente insulinodependiente, como era mi hija”.

Esperó en el suelo: que no ocurra

Es por eso que ella dijo que “vamos a intentar que lo que a ella le sucedió no le ocurra a otro insulinodependiente. Los tres médicos que me enviaron a casa a que espere cómo podía evolucionar Lara, que piensen en la gente. Ellos no aceptaron mirar hacia mi hija que se estaba muriendo”, señaló.

Cuando le preguntaron si alguien le ha ofrecido disculpas, dijo que “nadie se acercó, ni siquiera por respeto a expresar sus condolencias. Eso también duele”. Y cuando le preguntan qué mensaje dejó su hija, ella dice: “Que hay que luchar, no quedarse callado”.

A la joven le gustaban los animales. Estudiaba veterinaria y por eso, ella dejó dos perros, dos gatos, uno recién adoptado. “A una gatita ciega se la llevó una amiga”, contó la madre. La última comunicación con su hija fue por WhatsApp y le dijo: “Te amo hija. Vas a salir de esta porque sos fuerte como yo”. Ella dice que lo vio, pero ya no contestó. “Ahí comprendí que se estaba yendo de esta vida”, dice.