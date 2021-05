Yasna Provoste durísima con Piñera: “El Gobierno no entiende el país que le tocó”

Yasna Provoste, la presidenta del Senado, calificó como una propuesta “débil” los planes que presentó la noche de este miércoles 26 el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Se refería al pretendido IFE universal y el bono para las pymes. “Son débiles”, dijo la senadora por Atacama. “El Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar”, dijo Yasna Provoste.

La presidenta del Senado añadió que Piñera “no dijo una sola línea respecto de las medidas sanitarias. No dijo nada de cómo se van a financiar estas medidas. La propuesta de la oposición era clara. La oposición ha dado muestras que tiene mayor capacidad de entender el Chile real y de gobernabilidad. La única novedad de esta propuesta del Gobierno es que el IFE llega a la línea de la pobreza efectiva”.

“Como lo dije, el Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar”, dijo. En la tarde ella ya había manifestado cuáles eran las cosas que esperaba.

Yasna Provoste y tiempos

Provoste añadió que “el Gobierno dice que será hasta agosto. Claramente es insuficiente. El Presidente dice que será universal, pero dice que no lo será a continuación. Que el IFE va a ser rápido, pero luego habla de la postulación. Estamos convencidos que el postular ha sido un fracaso. Es la primera barrera de entrada”.

La senadora también cuestionó el bono que ofreció Piñera para las pymes. “En cuanto a las pymes, hemos propuesto subsidios por US$ 3 mil millones y el Gobierno, poco más de US$ mil millones”, dijo y a continuación ironizó con que los proyectos todavía no los reciben. “Le paso el dato al Gobierno: tenemos oficina virtual”.

“Con suerte se logra colocar de acuerdo con su bloque oficialista. Demuestra que el diálogo para este Gobierno tiene poco espacio. Han presentado una propuesta disfrazada. De los mismos partidos que tienen el tono crítico de la gestión. Quiero insistir: estamos precedidos de una larga historia de lo que se anuncia tiene una enorme distancia con los proyectos de ley”, cuestionó Provoste.

“Esta propuesta es insuficiente. No logra entender los mínimos comunes para la ciudadanía”, añadió.