Daniel Jadue y sus definiciones feministas: “Nunca creí en el matrimonio como institución”

El candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, no habla de su vida privada, no se conocen de hecho, muchos detalles…sólo que tiene una hija y que nunca se ha casado. Y de esto conversó en The Clinic, donde entregó además sus definiciones feministas.

“Nunca creí en el matrimonio como institución. Desde muy chico supe que el patriarcado no era bueno. Yo veía a mi mamá… En mi mamá, el sufrimiento del patriarcado se conjugaba por completo. Un padre ausente, maltratador. Ella era la culpable de los errores de mi padre, pero además veía la libertad de los hombres versus las restricciones de las mujeres”, confesó.

Santiago, 28 de Mayo 2021 Alcaldesas y alcaldes electos visitan Recoleta para compartir conocimientos sobre las distintas iniciativas innovadoras y populares implementadas por el gobierno local encabezado por Daniel Jadue. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Agregó Jadue que “la institución del matrimonio es una institución patriarcal que dice que la mujer tiene que trabajar toda la vida gratis para un hombre que la maltrata”.

El alcalde de Recoleta confesó que sí se ha emparejado. “He tenido parejas muy estables. Con la madre de mi hija viví siete años. Después tuve dos parejas y todas han sido relaciones largas”.

Consultado sobre los motivos para no revelar temas tan íntimos, Jadue dijo que “yo no comparto mi vida personal. La esfera pública y la esfera privada son cosas distintas. Aquí, en política, los que no te pueden ganar con argumentos, te intentan destruir. Es un tema de protección. La vida privada no puede ser parte de la discusión política de nadie. Yo tengo esa estructura”.