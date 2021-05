Lucas Palacios y la ley del empate con Julio César por los 8 mil casos: “En Argentina hay 40.000”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, tuvo la mañana de este viernes 28 una respuesta singular en Contigo en la Mañana de Chilevisión. Julio César Rodríguez le preguntó por lo difícil que se volvía la situación con el aumento de casos. Le dijo que hoy fueron más de 8.500. Pero Palacios no dio muestras de pánico y le salió con su respuesta: En Argentina son más de 40.000.

Así es como evolucionó el diálogo:

Julio César Rodríguez: Estamos hoy con 8.600 casos y 119 fallecidos. Entonces uno tiende a pensar que la pandemia está fuera de control. ¿No cree usted que habría que echarle una miradita a las cifras?

Lucas Palacios: Varias cosas. En primer lugar, respecto de las cifras, es verdad que hay más de 8.000 contagios. En Argentina tienen más de 40.000 contagios. Y el 95% de los que usan camas UCI son personas no vacunadas. Eso es algo que considerar.

Más adelante Julio César dio muestras de impaciencia porque Palacios no abordaba el contenido de su pregunta y por eso lo interrumpió.

Fue así:

Julio César Rodríguez: Ministro, la pregunta es otra. A ver si me sigue. Es una coreografía que tiene que ser perfecta. El ser oportuno no es un tema secundario. Para que sea perfecto tiene que estar el anuncio sanitario con el anuncio económico. Cuando el Estado le pide que no salga, no se va a poder trabajar. Mi pregunta es: ¿hay una autocrítica? Al principio estábamos hablando de 45 lucas por familia. Hoy estamos hablando de 177, que es la propuesta de ustedes. O sea no estamos hablando de que subió ocho o diez luquitas.

Lucas Palacios: Nos gustaría que todo funcionara más rápido. Hemos llegado más rápido unas veces que otras. Hemos llegado a destiempo, como todo en la vida. No tenemos toda la información de cómo va a ir evolucionando en el futuro. No se trata sólo del Gobierno, también de los legisladores.