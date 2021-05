José Miguel Insulza: “El señor Jadue no me da confianza”

El senador del Partido Socialista José Miguel Insulza cuestionó duramente al candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, y aseguró que “un gobierno de centroizquierda, de izquierda democrática”, le daría “gobernabilidad” al país.

En entrevista con El Mercurio, Insulza sostuvo que “este país tiene corazón de centro, un poquito más a la izquierda, y eso no está representado ni en el PC ni en el FA. Con buenos candidatos podemos revivir una llama que nunca se ha apagado. Es mucha gente en este país de izquierda democrática o de centroizquierda”.

Respeto a la fallida alianza de su partido con sectores de la izquierda, el ex canciller manifestó que “tuve la esperanza de que una buena parte importante del FA -jóvenes que habían hecho sus armas en los mismos lugares que nosotros décadas antes, que cuando hablan tienen esas socialdemócratas- estuvieran disponibles”.

Daniel Jadue, nuevamente fue cuestionado por José Miguel Insulza / Foto: ATON

“Optaron por reemplazarnos más que por asociarse con nosotros. Hay muchos miembros del FA que no tienen nada que hacer en una alianza con el PC, y sí con ideas del socialismo democrático que tiene mucho futuro en este país”, agregó.

Consultado por la próxima contienda presidencial, el parlamentario por la Región de Arica y Parinacota estableció que “un gobierno de derecha no da gorbenabilidad, mire lo que pasó con este. Un gobierno de centroizquierda, de izquierda democrática, daría gobernabilidad. Y un gobierno del FA y del PC, al menos, tendría que asegurar que hará bascosas que dice y que no hará las que no dice”.

En ese contexto, a Insulza se le preguntó si es que un gobierno de la alianza PC-FA no le da confianza, ante lo que respondió que “el señor Jadue no me da confianza”.

Además, el ex secretario general de la OEA declaró que “no votaría nunca por alguien de derecha, pero no estoy diciendo por quién votaría. Soy de izquierda, valoro mucho la libertad de este país y las personalidades autoritarias me asustan. Aquel que insulta por definición a los que están en su contra, me da un poco de susto”.