“Cálmate un poquitito”: senador Moreira se enfrenta con Julio César y con todo el panel

“Cálmate un poquitito”. Ésta es la frase que ocupó este lunes 31 el senador UDI Iván Moreira en los dos tensos momentos que tuvo mientras participaba del panel de Contigo en la Mañana de Chilevisión. La primera vez la usó en contra de Julio César Rodríguez, cuando el periodista quiso preguntarle algo de nuevo. Y la segunda, en momentos en que la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans lo interpeló para mostrar pruebas de lo que decía.

Todo esto fue por el pase de movilidad que instauró el gobierno y también porque no hay registro de cómo se toman estas decisiones. Por esto último partió Julio César:

Julio César Rodríguez: Senador, quitémosle el análisis de derecha o de izquierda, de bueno y malos de los 80. Hagamos una cosa más contemporánea. Hablemos de hoy. ¿A usted le parece correcto, en la sociedad de la transparencia en que vive el mundo, que no haya actas de las mesas? De la mesa final. O sea, en la Onemi hay hasta una cámara donde quedan grabadas las decisiones que se toman en caso de emergencia. ¿Cómo es posible que en Chile, en la mesa final de conversación no haya un acta? No sepamos…

Iván Moreira: Oye, pero cálmate un poquitito.

Julio César Rodríguez: Estoy calmadísimo, porque estoy tomando té de jazmín.

Iván Moreira. Ya. Muy bien. Ehhh. Lo que yo le quiero decir es que para nosotros es muy importante que más allá… yo comparto que debiera haber habido algún tipo de instrumento en que quedaran establecidas las posiciones de todos. No se hizo. Por las razones que sea. No fue bueno eso. Yo lo tomo como una crítica verdaderamente asertiva. Pero lo que me importa son las soluciones, de ingreso, de trabajo para la gente, de mo-vi-li-dad. La gente quiere movilidad. Y es re fácil decir que son irresponsables los que quieren movilidad.

Julio César Rodríguez: Senador, senador, senador: entre en la conversación conmigo. No le saque el quite…

Iván Moreira. No, si yo nunca le hago el quite a nada.

Y la segunda vez que enardeció los ánimos ocurrió cuando abordaron el contenido mismo del pase de movilidad.

Iván Moreira. Esto de la movilidad es un tema debatible. Y aquí hay opiniones entre los médicos muy distintas, las cuales yo respeto. Ellos son médicos.

Gael Yemonans: ¿Qué médico ha respaldado el pase de movilidad, senador?

Iván Moreira: Oye, pero yo te pido que por favor te calmes un poquitito, porque estamos tratando un tema serio y yo estoy tratando de…

Monserrat Álvarez: Disculpe senador pero…

También intervino ahí la constituyente electa del FA en el distrito 11 Constanza Schonhaut.

Constanza Schonhaut: Disculpe senador, pero ha hecho calmar a todo el mundo, le pido que termine la idea. Como si no estuviéramos calmados. Estamos todos calmados.

Julio César Rodríguez: A lo mejor su internet está acelerada Iván. Estamos todos calmados.

Iván Moreira: No. Está estupendo mi internet.