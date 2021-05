¿Qué diría Bombo Fica?: de los 515 ventiladores donados por la CPC sólo 32 están operativos

El Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar y la división de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas de la Empresa Nacional de Aeronaútica (Enaer) fueron las encargadas de revisar los ventiladores mecánicos que donó la CPC. Llegaron 515 máquinas, pero actualmente sólo hay funcionando 32.

Un reportaje de La Tercera, precisó que la entidad realizó pruebas técnicas, de rendimiento y funcionamiento efectuadas entre julio y noviembre del 2020.

De los 515 ventiladores donados, 28 de la marca Aeonmed (modelos VG60 y VG70) y cuatro de la marca Mindray (modelo V600), ubicados en los hospitales Metropolitano, Padre Hurtado, El Carmen, ex-Posta Central, El Pino y J.J. Aguirre. ¿Y los demás? Los 483 equipos restantes hoy se encuentran en las bodegas del Ministerio de Salud o retirados de funcionamiento bajo custodia de los recintos asistenciales.

Pese a los reparos, otro informe elaborado a fines de abril de este año -y que consolida parte de los anteriores- señala que desde que llegaron las primeras máquinas, es decir, desde el 1 de mayo hasta el 26 de junio de 2020, un total de 172 equipos sí fueron distribuidos y utilizados en las distintas Unidades de Paciente Crítico (UPC)a lo largo del país.

Los otros 343, en tanto, nunca fueron despachados a la red asistencial, pues en las certificaciones previas al reparto se detectó -preliminarmente- “poca confiabilidad” y la recomendación que primó fue, derechamente, no utilizarlos.

Acerca del soporte técnico requerido en el país, explican desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que “desde un inicio se sabía que algunos de estos respiradores no tenían representantes en Chile, por lo cual no existía un servicio técnico local ni disponibilidad de insumos. Si bien en su momento se realizó una licitación pública, no se presentaron oferentes, lo que trajo como consecuencia que, frente a cualquier desperfecto, se hacía necesario el retiro de los dispositivos”.

El destino de los ventiladores que están en bodega tras su uso y de aquellos que no se pudieron utilizar aún es incierto.