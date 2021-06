Escolar invitó a compañeros a su cumpleaños por TikTok y todo terminó en caos: llegaron 2.500 personas

Adrián López, un escolar de 17 años, decidió invitar a sus compañeros a su cumpleaños mediante un video de TikTok. A las pocas horas, lo habían visto 40 de sus seguidores, por lo que estaba tranquilo ya que sus cercanos habían visto cuál era la idea: juntarse en la playa, con una fogata, a celebrar.

Sin embargo, nunca imaginó que el registro se volvería viral, logrando más de 300 millones de reproducciones y que todo terminaría en caos, llegando más de 2.500 personas a la fiesta y que todo terminaría en tres días de caos en Huntington Beach en Estados Unidos, dejando un saldo de 175 detenidos.

Según informa Los Angeles Times, varias de las personas que llegaron viajaron horas en automóvil o incluso tomaron un vuelo desde otras ciudades para llegar a la actividad.

La policía no entendía por qué llegó una masa de gente a la playa, quienes trepaban a las palmeras, se subían a los vehículos, ponían música a todo volumen y gritaban preguntando por un tal “Adrián”. Varios de los videos de lo ocurrido se hicieron virales.

Edgar Peralta, un joven de 18 años que llegó al lugar, indicó que lo hizo debido a que “la gente de mi edad no ha salido en un año”, aludiendo a la pandemia de coronavirus.

Y pese a que la fiesta del escolar era un sábado, ya el viernes empezó a aparecer la gente en el lugar, lo que se repitió el domingo, por lo que la policía debió dispersar a la multitud que se apoderó de la playa.

Ante esto, el concejal Dan Kalmick manifestó su enojo por la gran cantidad de personas que llegó a la zona, y señaló su temor que volviera a ocurrir algo similar frente a un nuevo viral que apareciera en TikTok.

“Se debe al hecho de que el gobierno no está estructurado para lidiar con una entidad amorfa de personas”, expresó.

En ese punto, precisó que “esto no fue como un concierto en el que pudiéramos hablar con un promotor y emitir un permiso. Cuando tienes gente que no tiene una estructura de mando o control, ¿cómo gestiona eso una ciudad o un departamento de policía? No estoy seguro”.

En tanto, el jefe de policía interino Julian Harvey señaló que se está reuniendo con representantes de redes sociales para evitar que un nuevo hecho de este tipo vuelva a repetirse.

Finalmente, el cumpleañero subió una publicación en redes sociales ante la magnitud que tuvo su celebración.

“Gracias por su paciencia y apoyo. Estos últimos días han sido muy ajetreados e irreales. He utilizado este tiempo para ordenar mis pensamientos y ver qué es lo mejor para mí y mi familia”, remató el escolar.