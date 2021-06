De otro planeta el 2020: victimización nacional cae a 19,2% pero percepción de inseguridad se incrementa

Muy a lo contrario de lo que se podría pensar, la victimización a nivel nacional cayó a un 19,2% durante el 2020, cifra -4,5 puntos porcentuales menor que la registrada en el año 2019 y que es la más baja desde el año 2012.

Los resultados de la Enusc 2020 arrojó además que 10 de las 16 regiones del país experimentaron una disminución en sus niveles de victimización: Tarapacá (-5,6 puntos porcentuales), Atacama (-3,9), Valparaíso (-5,2), O’Higgins (-4,8), Maule (-5,2), Biobío (-4,8), La Araucanía (-5,7), Los Lagos (-5,3) y Magallanes (-7,0). En cuanto a la Región Metropolitana, la victimización cae -4,7 puntos porcentuales, de 27,5% a 22,8%.

Sin embargo, pese a la caída general de la victimización y los delitos asociados a esta, la percepción de inseguridad de las personas tuvo un aumento, del 81,8% al 84,3%, lo que equivale a un incremento de 2,5 puntos porcentuales.

Asimismo, solo un 33,2% de los hogares victimizados realizó la denuncia de manera formal, -3,3 puntos porcentuales menos que en el año 2019.

Los principales motivos para no denunciar fueron que “la policía no podría haber hecho nada” (24,2%), “la justicia no hubiera hecho nada” (20,8%) y “la pérdida no fue lo suficientemente seria” (15,4%).

