Senadora Luz Ebensperger (UDI) anuncia que congela relación con Gobierno por matrimonio igualitario

La senadora Luz Ebensperger anunció este miércoles 2 que congelará su relación con el gobierno. Esto a raíz del anuncio que hizo ayer el Presidente Sebastián Piñera de ponerle urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario. El Jefe de Estado realizó este anuncio durante su última Cuenta Pública en el Congreso.

Hasta ahora varios parlamentarios de la UDI habían cuestionado la decisión del Presidente Piñera. Incluso el ministro gremialista Julio Isamit (Bienes Nacionales) se restó de un punto de prensa en un gesto que fue interpretado como de rechazo a ese planteamiento de Piñera. El proyecto de matrimonio igualitario lo envió al Congreso la Presidente Michelle Bachelet.

Ahora, la senadora Ebensperger dijo cuando le preguntaron si iba a congelar su relación con el gobierno que “en un principio sí. Yo creo que nosotros, y me incluyo, somos parte de una coalición. Hemos sido muy leales con el Gobierno, particularmente con el Presidente Sebastián Piñera. Comprendemos que gobernar no es una tarea fácil, en particular en este período presidencial”.

La parlamentaria señaló que “hemos estado junto al Presidente en los momentos más duros. En el estallido social y la pandemia. La lealtad tiene que ser devuelva. Aquí parece que es sólo de ellos”, se lamentó.

Senadora Luz Ebensperger (UDI) congela su relación con el Gobierno luego que este anunciara dar urgencia al proyecto de matrimonio igualitario durante la cuenta pública presidencial.@24HorasTVN pic.twitter.com/VUCYtcx3l6 — Poirot Escovedo (@poirotes) June 2, 2021

Y en cuanto a si ésta es una decisión colectiva, la senadora Luz Ebensperger dijo que “yo puedo hablar por mí. Todavía no hemos tenido una reunión. Yo no soy una persona vengativa. Creo en el bien de Chile. Soy una parlamentaria responsable y voy a seguir apoyando y legislando como lo he hecho siempre. Voy a seguir aprobando aquellos proyectos que van por el bien de las personas y van a ser beneficiosos para ellas”.