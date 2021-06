La confesión del joven que asegura haber matado a concejal: “Producto de la desesperación y el miedo, tomé el cuchillo que llevaba”

Durante la tarde de ayer un joven de 18 años fue detenido por personal del OS-9 de Carabineros, luego de que confesara el homicidio del concejal de Llanquihue, Richard Barría. Pero además, denunció ante la fiscalía agresión sexual por parte de la víctima.

Hoy “Contigo en la Mañana”, dio a conocer extractos de su declaración, en donde detalla un episodio que ocurrió en la casa del concejal, donde fue encontrado muerto y con puñaladas.

Sostuvo que el 29 de mayo, Barría lo invitó a su casa a beber alcohol y “como yo andaba en el centro de Llanquihue, él me pasó a buscar, cargamos mi bicicleta en su vehículo y la dejamos en mi casa y desde ahí nos fuimos a su casa”, precisó.

“Estuvimos bebiendo alrededor de una hora, me mostró su casa y me dijo que si quería dormir me podía quedar en cualquiera de los dormitorios, pero si no quería dormir me podía quedar en el suyo”, dijo el joven imputado.

“Lo que me dijo me pareció que era una insinuación sexual. Llegué hasta la cocina donde tomé un cuchillo, pensando en defenderme con él y amenazarlo si me volvía a atacar”, agregó.

“Producto de la desesperación y el miedo, tomé el cuchillo que llevaba, se lo mostré y luego se lo puse en el cuello en un acto de intimidación para que se calmara, sin embargo, él continuó forcejeando, momento en que tomó mi brazo derecho, me tomó muy fuerte y reaccioné enterrándole el cuchillo en el cuello”, concluyó.

Denuncia de abuso sexual contra el concejal

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer aseguró que entre ambos sujetos no existe una relación determinada, pero sí confirmó que “hoy se recibió una denuncia por parte del imputado, especificando que había sido víctima de hechos de connotación sexual por parte de la víctima”.

De acuerdo a la persecutora es muy pronto para determinar el móvil para cometer el homicidio del concejal, quien fue encontrado por su exesposa, muerto en su domicilio, con cortes en el cuerpo.