“Me importa un pi.. renunciar”: concejal de Til Til que promovía femicidios responde con insólito comentario

En medio de la polémica que generaron sus dichos, el electo concejal de Til Til que hablaba de promover los femicidios en su comuna, salió a dar la cara. Pero lejos de “calmar” las aguas, terminó apagando el fuego con bencina.

Nuevamente por video, sostuvo: “Que pena que hayan vecinos de mierda, bastardos, que lo único que hacen es hacer mierda a la gente. Yo no sé qué les pica que tenga el negocio, que me haya tirado de concejal. Ahora por magia, volvieron a subir el video en que yo decía que se sacaran la chucha y que hubiera un femicidio”.

Y agregó que “vamos a dar con el vecino que hizo esto, porque fue un vecino del Alto El Manzano. Debo decir abiertamente que a mí me importa una soberana raja ser o no concejal. Si quieren que renuncie a la concejalía, me importa un pico renunciar, porque plata no me falta, gracias a Dios. Voy a hacer que el vecino que lo hizo pague por ello (…) Déjense de cagar a la gente y de hablar de mí. Qué chucha les pasa. Paren su webeo, de verdad, no sean envidiosos. Trabajen flojos de mierda”.

Aca la ultima flor de declaracion del electo concejal por el PPD de Til Tilpic.twitter.com/fTne2b4rJG — Ricardo (@ConejoBrad) June 4, 2021

Las disculpas del electo concejal de Til Til

Pese al duro tono que mostró en medio de esa grabación, también mostró uno más reflexivo en otro episodio del video. Ahí, el electo concejal por Til Til pidió disculpas.

“No medí las consecuencias, pido las disculpas correspondientes. A veces uno peca de weón. La recagué, y no va a volver a ocurrir, y no voy a volver a estar hablando webadas”, esbozó.

En el mismo, dice que las palabras que abrieron la polémica fueron parte de una “humarada” que se filtró. “Les juro por Dios que esto no era algo para incitar al odio, al femicidio. Si bien yo sé que estamos en un contexto súper complicado con el tema de las muertes, la cagué”, agregó.