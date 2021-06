Boric cuestiona a Oliva por apoyo de Maltés: “No aceptaría ni por un millón de votos”

Gabriel Boric, el candidato presidencial del Frente Amplio, escribió la tarde de este sábado un mensaje en Twitter donde cuestiona el apoyo que Karina Oliva, la candidata a la gobernación de Santiago del FA, recibió de parte de uno de los derrotados en la primera vuelta: la pareja de Pamela Jiles y derrotado postulante humanista a ese cargo, Pablo Maltés.

Boric escribió: “Maltés/Jiles son todo lo que no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos. Pero nadie está exento de cometer errores. Es cuando más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. ¡Seguimos!”, dijo el diputado por Magallanes.

Maltés/Jiles son todo lo q no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos. Pero nadie está excento de cometer errores, es cdo más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 5, 2021

El tweet de Boric fue a las pocas horas de que Oliva recibió el apoyo de Maltés en su carrera para la segunda vuelta de las elecciones a gobernador de la Región Metropolitana. La candidata agradeció el respaldo y dijo que “son momentos en que nuestro país exige que quienes hemos enfrentado elecciones las abordemos desde la generosidad”.

“Las y los humanistas han sido contundentes para abordar estas situaciones. Si bien fueron parte incluso de los partidos de la Concertación en sus inicios, cuando esto se estaba desvirtuando, fueron capaces de decir ‘no más’, dieron un paso al costado y empezaron a construir un proyecto alternativo”, dijo la contendora de Claudio Orrego.