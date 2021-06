Enrique Paris: el 15 de junio comenzarán a declinar los contagios de covid en Chile

Enrique Paris, el ministro de Salud, dijo la noche de este domingo 6 que él estima que los contagios de covid-19 en Chile comenzarán a declinar a partir del día 15 de junio. El titular del Minsal habló sobre los efectos de la vacuna Sinovac, la más frecuentemente en uso en el país.

En el programa Estadio Nacional de TVN Paris dijo frente a las predicciones que “otras veces me he equivocado y lo reconozco. Una vez pregunté cómo habían calculado los 8 mil y llegamos a los 8 mil”, dijo. Esto en recuerdo de un punto de prensa donde desafió que no habría días con 8 mil contagios. Pero eso sí ocurrió justo dos días después.

“Lo que pasa es que yo no hago los cálculos. Obviamente hay un montón de asesores que trabajan ese tema. Y no es fácil hacer el cálculo”, insistió.

Enrique Paris y su pálpito

Sin embargo, Enrique Paris sí se atrevió a hacer algunas predicciones. “Nosotros pensamos que estamos en una meseta alta en este minuto. Pero la señal que me da la PCR y la positividad del test de antígeno… me hace pensar que va a comenzar a declinar. Yo creo que el 15 y se lo he dicho al Presidente. Es probable que tengamos un efecto más claro de la vacuna”.

Además, Enrique Paris defendió la Sinovac. “La vacuna es muy buena. En un pueblo en Brasil vacunaron en forma masiva. Cayó altiro el contagio. No hubo más entrada a los hospitales. Se usó la misma vacuna, la Sinovac. La ventaja que tiene Sinovac es que es el virus completo. Las otras vacunas tienen parte del virus. Yo creo que es una buena vacuna”, dijo.

#Enacional | Ministro Paris: "Estamos en una meseta alta, pero la señal que me da la PCR y la positividad del test de antígenos, me hace a pensar de que va a empezar a declinar".



Pero también señaló que “la diferencia es que con una dosis tiene diferencias con otras vacunas, pero con las dos dosis tiene el mismo efecto. Al colocarte las dos dosis y catorce días después tienes el mismo efecto”.