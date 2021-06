Apoyo de Maltés trae cola: Karina Oliva responde a críticas de Boric

La candidata a gobernadora por la RM, Karina Oliva, salió a responder las críticas que le hiciera Gabriel Boric, por el apoyo que le entregó Pablo Maltés.

En conversación con Radio ADN, la carta de Apruebo Dignidad, indicó que “lo que nosotros hicimos fue agradecer un acto de humildad, generosidad, de decir: ‘Sabe qué, para nosotros las y los humanistas es la mejor candidata’. Eso no me parece nada de grave“.

“Yo creo que uno no puede actuar con la soberbia de decir esto lo acepto o no lo acepto por un millón de votos. Creo que eso más bien tiene que ver con el debate personal y yo ahí no voy a caer en ese juego, porque creo que Gabriel es una persona que tiene que construir, que va a ser un buen candidato a la primaria de Apruebo Dignidad, pero yo no voy a descalificar nunca ni a Pamela (Jiles), Pablo (Maltés), Gabriel (Boric), ni nadie“, dijo Oliva.

¿Pero qué fue lo que dijo Boric? En su cuenta personal de Twitter, el presidenciable sostuvo que “Maltés/Jiles son todo lo que no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos. Pero nadie está exento de cometer errores. Es cuando más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. ¡Seguimos!”.

Maltés/Jiles son todo lo q no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos. Pero nadie está excento de cometer errores, es cdo más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 5, 2021

El tweet de Boric fue a las pocas horas de que Oliva recibió el apoyo de Maltés en su carrera para la segunda vuelta de las elecciones a gobernador de la Región Metropolitana. La candidata agradeció el respaldo y dijo que “son momentos en que nuestro país exige que quienes hemos enfrentado elecciones las abordemos desde la generosidad”.