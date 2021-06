“Pero son ustedes mismos poh ministro”: la respuesta de Paris sobre la Mesa Covid-19 que encendió las redes

En medio del complicado escenario de contagios de covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a los efectos de la vacuna Sinovac, al alto número de casos de coronavirus en el país y también al polémico pase de movilidad.

En conversación con Estado Nacional, el titular de Salud aseguró que “la señal que me da la PCR y la positividad del test de antígeno, me hace pensar que va a comenzar a declinar. Yo creo que el 15 y se lo he dicho al Presidente. Es probable que tengamos un efecto más claro de la vacuna”.

Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención fue cuando reveló quiénes eran los que integraban la Mesa Social Covid-19. Los dichos de Paris sorprendió a la conductora del espacio Constanza Santa María y a los tuiteros.

Santa María le consultó al secretario de Estado, “¿quiénes le recomendaron que sí era el momento para el pase de movilidad?”

“Las y los que trabajan con nosotros en la Mesa Covid, donde está el presidente, varios ministros…”, respondió Paris.

“¿Pero me puede dar nombres, ministro?”, le insistió la periodista. Ahí vino la respuesta de Paris: “Bueno, Rafael Araos trabaja con nosotros, la doctora (Paula) Daza, que trabaja con nosotros, el doctor (Alberto) Dougnac que está en la misma mesa”.

“Ya pero son ustedes mismo poh ministro… no hay expertos que no estén digamos…”, reaccionó sorprendida Santa María.

Ahí nuevamente interrumpió Paris: “¿Por qué siempre ningunean? Yo he conversado con todos los ministros de salud de Latinoamérica y siempre dicen ‘los expertos están fuera del gobierno’ y los que están en el gobierno no saben nada”.

