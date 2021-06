Diputado Durán (RN) y matrimonio igualitario: “¿Por qué un hermano no se puede casar con su hermana?”

El diputado Eduardo Durán (RN) se sumó al debate por el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que fue anunciado por el Presidente Piñera en la última Cuenta Pública y que tiene suma urgencia en el Congreso.

El proyecto ha generado un verdadero remezón al interior de Chile Vamos, y así lo dejó en evidencia el parlamentario de Renovación Nacional en un debate que se llevó a cabo en CNN Chile.

Durán apuntó que “el matrimonio como está es un contrato. Quitémosle la parte sentimental que de alguna forma influye (…), pero es un contrato civil que se establece entre un hombre y una mujer por tres motivos: procrear, auxiliarse mutuamente y vivir juntos“.

“Al mismo tiempo, si dos personas deciden no tener hijos, entonces por qué no extendemos la figura del matrimonio a personas heterosexuales que tengan lazos familiares”, agregó.

Luego Durán ironizó: “Si ellos no pueden tener hijos o deciden no tener hijos, ¿por qué un hermano no se puede casar con su hermana? Parece algo ridículo, pero cabe dentro de la legislatura. Porque uno no podría contraer matrimonio con una persona que tiene un vínculo matrimonial vigente”.

“Evidentemente la fuerza del matrimonio homosexual comenzó con la agenda homosexual y después diversos grupos fueron adscribiendo según sus gustos, preferencias y apoyos que tuvo en el tiempo, como el caso del presente diputado Walker”, cerró.