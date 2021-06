Orrego le responde a Chahuán con idea de unir Chile Vamos con exConcertación: “Se pasó un par de pueblos”

El senador Francisco Chahuán pidió que Chile Vamos y la ex Concertación se unan para “evitar el tsunami rojo de extrema izquierda” y el candidato a gobernador por la RM, Claudio Orrego, le contestó.

“Yo creo que el senador Chahuán se pasó un par de pueblos en el sentido de que plantea un dimensión política que no corresponde”, dijo hoy el DC.

Y es que Chahuán planteó que tanto oficialismo como la exConcertación deben ser capaces “de enfrentar unidos el proceso y evitar el tsunami rojo de extrema izquierda que yo ya advertí en abril”.

Este domingo se realizará la segunda vuelta de gobernadores regionales, de la cual Orrego es parte y tuvo palabras además para su contrincante, Karina Oliva (Comunes).

El DC aseguró que “yo creo que uno puede protestar con slogans pero no puede gobernar con slogans. Ya se le desgastó el slogan a Karina Oliva, en los debates que ha quedado en evidencia que no entiende en qué consiste el cargo de gobernador, no es un cargo Parlamentario es Ejecutivo, no entiende sus atribuciones y tampoco tiene propuestas. No le queda otra que tratar de politizar y descalificar en esa materia”.