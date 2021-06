Pablo Maltés incendia las redes sociales contra Boric: “Y un imbécil dijo ‘ni por un millón de votos'”

Y tras la derrota comienzan los análisis, reproches. Y es así que con la derrota de Karina Oliva, lo que se traduce en que Claudio Orrego se convierte en el gobernador de la Región Metropolitana, Pablo Maltés incendia las redes.

En sus redes sociales se lanzó contra Gabriel Boric: “Y un imbécil dijo ‘ni por un millón de votos'”.

Esto debido a la respuesta que dio Boric al apoyo que el “abuelo” Maltés le entregó a Karina Oliva, tras perder en primera vuelta.

“Maltés/Jiles son todo lo que no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos. Pero nadie está exento de cometer errores. Es cuando más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. ¡Seguimos!”, escribió en su Twitter, luego de que se hiciera público el apoyo a la candidata a gobernadora.