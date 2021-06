“No la maté, porque no andábamos con pistolas”: Madre de uno de los detenidos por crimen de joven PDI descarta uso de armas

Yamilet Calabrano, madre de uno de los dos jóvenes detenidos y formalizados esta tarde por el crimen de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco Caru (25 años), aseguró que su hijo no le disparó a la funcionaria.

En declaraciones con CHV Noticias, la madre de uno de los imputados por el delito, señaló que su hijo decidió retirarse del lugar debido a las ráfagas de balas que funcionarios de la PDI dispararon en contra del vehículo que conducía.

“Mamita, me dijo, ‘yo no la maté’. ‘Nosotros no la matamos, porque nosotros no andábamos con pistolas”, indicó Calabrano, quien reconoció que si bien los jóvenes “le hicieron un seguimiento” a la funcionaria de la PDI, nunca le dispararon porque no estaban armados.

“Él me dice que se arrancó y que la único que vio fue a la policía que les disparaban con pistolas. Ellos empezaron al tiro a dispararles, me dijo, al tiro. ¿Y qué es lo que hizo él? Se pegó una frenada y salió arrancando del auto”, dijo la mujer, quien aseguró que su hijo “pensó que la había atropellado”.

“Me dice, ‘si yo la maté, si yo hice eso, yo la maté atropellada, pero no a balazos’, porque según él, no la mató con una pistola porque no andaba con nada”, finalizó.