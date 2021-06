Representante de Lista del Pueblo se agarró con todos, incluso con Mónica Rincón

El representante de la Lista del Pueblo Daniel Trujillo tuvo un agitado paso por Aquí se Debate de CNN durante la noche del lunes 14. El periodista, cuyo cargo es integrante de la coordinación nacional de la Lista del Pueblo, se enfrentó a todos los otros invitados, pero en especial con el senador RN Francisco Chahuán (el que habló de un tsunami rojo).

También estuvieron las diputadas Joanna Pérez (DC) y Maite Orsini (RD).

Cuando Mónica Rincón, la moderadora, le preguntó al representante de la Lista del Pueblo por lo que hará su sector de cara a las parlamentarias y presidenciales, dijo que ellos van a competir y que ninguno de los actuales candidatos le llena el gusto. Daniel Trujillo postuló como candidato a la Convención Constituyente por el distrito 8. El no resultó electo, pero su lista tuvo un gran rendimiento en la elección de constituyentes.

El diálogo fue así:

Daniel Trujillo “La determinación que se tomó este fin de semana es disputar todos los espacios que estén en elecciones. ¿Cómo hacerlo? Hay que definir una estrategia. Nosotros le hemos pedido al Congreso que tenga un poquito de consciencia patriótica y se dé cuenta de que hay un clamor, una necesidad real por permitir que los independientes participen. Entonces, emparejemos esa cancha primero”.

A eso añadió que del Congreso, “no esperamos nada, pero siempre terminan por defraudarnos. No esperamos que ocurra (que permitan un mecanismo para que la lista del Pueblo se pueda inscribir en la parlamentaria). Si pasa, vamos a aprovechar esa oportunidad. Si no pasa, vamos a tener que competir con candidatos independientes”.

Y en cuanto a la candidatura presidencial dijo que “estamos estudiando la candidatura presidencial. Por lo menos en esta etapa nosotros no nos creemos dueños de ninguna votación y no vamos a negociar con nadie. Hay un perfil de la persona que creemos que tendría que gobernar este país”. Y ahí Rincón le pidió que fuera más específico.

Él dijo: “Yo prefiero no dar detalles, pero claramente no corresponde a nada de lo que se ofrece en el mercado electoral hoy día. En lo personal, yo levanto esta tesis: tiene que ser mujer, tiene que ser ambientalista, tiene que tener trabajo territorial. No puede ser de derecha y además tiene que estar muy consciente de que éste es un Gobierno de transición que debe terminar cuando entre en vigencia la nueva Constitución”.

Entonces, interrumpió el senador Chahuán.

Chahuán: Podemos contrapreguntar, porque la verdad es que está hablando de un Gobierno de transición que debiera dejar de gobernar una vez que asuma…

Trujillo: Esa es mi opinión senador.

Chahuán: Es que te deberías explayar, para que los chilenos conozcan tu opinión Daniel o la del sector.

Trujillo: Los chilenos deberían tener claro que para hacer los cambios profundos que están demandando, este sistema actual no funciona. Porque lo hicieron los dueños de Chile para instalar una…

Mónica Rincón: Pero Daniel la pregunta es más concreta…

Trujillo: Pero si no me dejas terminar.

Mónica Rincón: ¿La idea es que complete el período o no?

Trujillo: Déjame terminar la idea. ¿Terminar el período en base a qué? ¿A una nueva institucionalidad? Yo creo que si la institucionalidad es distinta, el Gobierno anterior, debiera ser destituido. Pero es una opinión personal. No es la opinión de la Lista del Pueblo.

Representante en primera pelea

Antes de eso, Trujillo ya había tenido su momento tenso con Chahúan. Así fue como ocurrió:

Chahuán: ¿Una mayoría circunstancial podría destituir a un Presidente en ejercicio?

Trujillo: Ojalá. Sería maravilloso si se pudiera.

Chahúan: Ahí está el fascismo.

Trujillo: ¿Cuál fascismo senador? Si cuando usted dice que… yo lo que creo es que el Presidente actual que tenemos debería haber sido destituido. Y cuando ustedes dicen que acogieron el clamor popular para conducir este proceso, dieron este espacio para hacer una nueva Constitución, lo hicieron sin atender el clamor popular que era que Piñera se fuera. Sólo estoy aclarando mi punto: que ojalá que alguien tuviera los pantalones en este país y dijera que se vaya Piñera.