Ciberacoso: consejos para evitar que niños y niñas sean víctimas

Más de 2.300 denuncias por abuso sexual infantil en línea, asociado a ciberacoso, grooming, ciberbullying y sexting, recibió la Policía de Investigaciones durante 2020. Si bien lo más común es que este tipo de abuso suceda en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, en algunos casos la interacción puede surgir en un juego virtual.

Según señala Ximena Schencke, directora ejecutiva de la consultora experta en prevención de abusos sexuales Praesidium Chile, las estadísticas muestran que uno de cada tres niños o adolescentes ha sufrido ciberacoso. “Estos incidentes no son aislados y los vemos con mucha frecuencia, sobre todo ahora durante el confinamiento con las clases a través de internet, por lo que tanto padres como colegios deben estar muy alertas. Los establecimientos deberían contar con protocolos de prevención que permitan proteger a los niños de este tipo de acosos, y evitarlos a tiempo”, sostiene.

Para que los padres pueden prevenir el ciberacoso, Schencke explica que en el caso de los más pequeños “se deben establecer reglas y horarios de conexión. Es importante que la interacción en la web sea realizada en los lugares comunes del hogar y que se evite el aislamiento en espacios privados, como los dormitorios o piezas con la puerta cerrada”. Además, sugiere educar sobre la importancia de no aceptar en redes sociales a personas desconocidas y utilizar contraseñas seguras. “Un método eficiente es decirles a los hijos que antes de subir una foto a sitios públicos, se pregunten: ¿me gustaría que esta foto la vieran mis papás, abuelos o hermanos? Si la respuesta es no, o no están seguros, entonces es mejor que no la publiquen”, afirma.

En el caso de los adolescentes, asegura que la clave no es prohibir el uso de los dispositivos, sino acompañar la navegación sin invadir el espacio personal.

Estas son las recomendaciones para prevenir el ciberacoso: